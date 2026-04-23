Mexinol: Manifestantes Irrumpen en Arranque de Obra de Planta de Metanol y Encaran a Rocha Moya

Un grupo de manifestantes irrumpió este jueves en el terreno donde se construirá la planta de metanol verde Mexinol, en Topolobampo, al norte de Sinaloa, lo que provocó la cancelación del acto protocolario de colocación de primera piedra.

Los inconformes, integrados principalmente por comunidades indígenas, exigieron consultas reales y transparencia en los estudios de impacto ambiental del proyecto.

Rocha Moya: la decisión final es federal, no estatal

El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció el malestar de los colectivos, pero advirtió que la protesta manda una señal equivocada. Señaló que este tipo de comportamientos lanza un mensaje negativo para los inversionistas, sobre todo extranjeros, y aclaró que el gobierno de Sinaloa no tiene facultades para cancelar el proyecto, ya que su gestión corresponde a instancias federales.

"Yo no soy autoridad para efecto de que se resuelva tal o cual cosa con relación a la instalación de una empresa. Ahí están las autoridades, está la Secretaría de Economía, está la Comisión Federal de Justicia, está Semarnat, son autoridades federales", sostuvo Rocha Moya.

El síndico pide lo que no se hizo: diálogo

El síndico de Topolobampo, Joel Ulises Pinzón Vázquez, reconoció las tensiones, pero apuntó hacia una falla de origen.

"Las autoridades del Estado debieron haber realizado una serie de diálogos para discutir la problemática con el proyecto industrial", afirmó.

¿Qué es Mexinol y qué está en juego en Topolobampo?

Pacífico Mexinol es un proyecto de inversión de aproximadamente 3,300 millones de dólares que contempla la construcción de una planta de metanol verde en Topolobampo.

De acuerdo con cifras del propio proyecto, generaría más de 4,500 empleos directos e indirectos. A la ceremonia del jueves acudió el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Sin embargo, desde que se anunció, distintos sectores de la población han expresado su preocupación por los posibles daños al ecosistema de la zona costera.

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CT