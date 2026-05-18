Balaceras y Bloqueos Hoy en Michoacán: Llega Guardia Civil, GN y Ejército a la Meseta Purépecha

En Michoacán, se reportaron hoy enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en el municipio de Charapan, lo que ha provocado la movilización de corporaciones estatales y federales en la región de la Meseta Purépecha.

Los reportes preliminares señalan que civiles armados se enfrentaron en distintos puntos generando temor entre los habitantes y el cierre parcial de algunas vialidades.

Las autoridades informaron que trabajan para mantener la estabilidad y seguridad de los habitantes de Charapan y la comunidad de Cocucho.



Además, se reportaron bloqueos y quema de dos vehículos sobre la carretera Carapan-Tangancícuaro, donde fue atacada una camioneta del servicio público, lo que provocó el cierre total de la circulación en ese tramo carretero.

La noche del domingo, en la comunidad de Sevina, municipio de Nahuatzen, hombres armados se enfrentaron a tiros dejando dos personas muertas y una más lesionada.

Video. Reportan Bloqueos con Vehículos Incendiados y Ponchachantas en Región Purépecha de Michoacán

Tras los hechos, elementos de la Guardia Civil, la Defensa y la Guardia Nacional desplegaron operativos en la zona para reforzar la seguridad y tratar de ubicar a los responsables.

Autoridades reportan despliegue de Guardia Civil, GN y Ejército

🚔 La #GuardiaCivil mantiene control operativo y presencia permanente en Charapan, donde continúan acciones de vigilancia y prevención por aire y tierra para garantizar la seguridad de la población.



🚔 Las vías de comunicación permanecen libres. #TeCuidamos pic.twitter.com/R3cEkA4Ccw — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 18, 2026

Tras los sucesos de violencia se informó del despliegue de la Guardia Civil, que de acuerdo con autoridades, “mantiene el control operativo y presencia permanente en Charapan”, donde continúan acciones de vigilancia y prevención por aire y tierra.

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Con información de N+

HVI