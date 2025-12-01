El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que en la mañana de hoy, 1 de diciembre de 2025, se registraron dos microsismos en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

De acuerdo con los reportes del SSN, ambos sismos ocurrieron casi de manera simultánea, ya que el primero ocurrió a las 9:05:59 horas, con magnitud de 1.7, y el segundo a las 9:06:09 horas, de magnitud 1.1. Los epicentros de ambos eventos se localizaron en latitud 19.46 y longitud -99.22, a 1 kilómetro de profundidad, lo que los clasifica como microsismos.

Video: Microsismo de Magnitud 1.1 en Naucalpan, Estado de México

SISMO Magnitud 1.1 Loc. NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO 01/12/25 09:06:09 Lat 19.46 Lon -99.22 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 1, 2025

Noticia relacionada: Dos Microsismos Sacuden Álvaro Obregón Durante la Madrugada sin Dejar Daños.

¿Qué es un microsismo según la UNAM?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los microsismos son temblores de baja intensidad, generalmente inapreciables para la población, que rara vez provocan daños estructurales. Sin embargo, son monitoreados constantemente por el SSN, ya que forman parte del registro sísmico y ayudan a comprender la actividad tectónica de la región. Suceden cuando se activa el sistema de fallas geológicas.

En caso de actividad sísmica, Protección Civil recomendó lo siguiente:

Que se mantenga la calma y revisar las condiciones de seguridad en el hogar o en el trabajo.

Estar al tanto de las alertas emitidas por las autoridades locales y el SSN.

Conocer rutas de evacuación y medidas básicas de protección ante sismos de mayor magnitud.

Historias recomendadas:

FBPT