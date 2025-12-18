Miles de Perros y Gatos Callejeros Deambulan en el Puerto de Acapulco, Guerrero

Ante la falta de espacios para su atención y cuidado, miles de perros y gatos callejeros deambulan por barrios y colonias del puerto de Acapulco, Guerrero.

La autoridad estima que en la ciudad hay miles de perros que fueron abandonados, que nacieron en la calle o que se extraviaron.

Al respecto, Aniceto Leguizamo Dimas, director de Salud Municipal de Acapulco, indicó:

Se calcula que en Acapulco tenemos más de cien mil perros y gatos. Hay más de cien mil animalitos en Acapulco incluso con situaciones de calle. Sí, calculamos que yo creo la mitad yo creo

Jazmín, una ciudadana, señaló:

Hay muchos animalitos, pues en la calle sufriendo, pero es por lo mismo de que los adoptan y ya cuando ya no los quieren, ya los sueltan

Riesgos

Pero el riesgo no solo es sanitario; los cuerpos de emergencia han atendido reportes de mordeduras.

Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de Guerrero, explicó:

Es pleitos que hay luego entre perros y los que entran a tratar de ayudar, los propietarios, y que realmente son mordidos por la pelea que se da entre ellos

Refugios

El problema no es sencillo, pues, aunque los animales sean capturados, no hay donde llevarlos, no hay refugios públicos.

Como lo refiere Lizbeth Rebollar, encargada de un albergue:

No hay refugios del gobierno, todos son independientes y aunque uno quiera ayudar a más, si no reciben apoyo, no podemos

Solo existe un Centro de Bienestar Animal, ubicado en la zona rural de Acapulco, donde solo se esterilizan a los animales domésticos y se sacrifica a los animales enfermos.

Aniceto Leguizamo Dimas, director de Salud Municipal de Acapulco, señaló:

No tenemos el servicio nosotros de lo que es la perrera municipal o perrera en general, donde se puedan rescatar a los animales de la calle, a ir a un sitio, ese servicio lo tenía si no mal recuerdo la Jurisdicción Sanitaria 07, en Renacimiento hay un centro que incluso sé que lo están rehabilitando, pero desconozco cuándo va a entrar en funciones

Los perros callejeros heridos o maltratados si tienen suerte son llevados a albergues como Hotepa, ubicado en el poblado El Quemado, que está al máximo de su capacidad.

"Ahorita no, no estamos recibiendo animales porque estamos saturados ya. Tenemos nosotros solo espacio para 60 perros, si meto más no los voy a atender como se debe", indicó Lizbeth Rebolledo

Cada año son esterilizados en Acapulco más de cinco mil perros y gatos, pero resulta insuficiente.

Con información de Isaac Flores

