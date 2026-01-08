Monitorean Salud de una Menor de 13 Años Que Dio a Luz en San Cristóbal de las Casas

En Chiapas la fiscalía general del estado, a través de la Fiscalía Indígena, investiga el caso de una menor de 13 años de edad originaria del municipio de Chamula que dio a luz en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas, esto en la región de los Altos.

La menor tuvo complicaciones en el parto; sin embargo, la rápida intervención de las autoridades de salud lograron estabilizarla y horas después ella y su bebé se reportaron fuera de peligro.

Por ser una menor de edad, el hospital por protocolo refirió el caso al Ministerio Público Estatal, aún y cuando la menor tiene de esposo, un menor de edad, de 17 años.

Usos y costumbres

Hasta el momento las autoridades informaron que no existe ninguna denuncia por parte de los familiares de presunta violación o abuso sexual en contra de la menor; según las autoridades en los primeros reportes de investigación, ambas familias tienen un común acuerdo para que los menores tengan el permiso de sus padres y el aval de las autoridades tradicionales para una convivencia conyugal mediante sus usos y costumbres.

Las autoridades de Chiapas no han querido abundar en el caso por ser un tema complejo del sistema normativo indígena donde todavía se permiten los matrimonios de menores de edad; únicamente monitorean el estado de salud y el bienestar de la mamá y su bebé para que estén fuera de peligro.

