Mono Araña Ataca a una Mujer en Comitán, Chiapas

En Comitán, Chiapas, una mujer fue atacada por un mono araña.

La mujer fue mordida por el animal, por lo que de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de Chiapas, personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III atendió de manera oportuna la afectada.

Señaló que ante el reporte, se activó inmediatamente el protocolo de vigilancia epidemiológica, comenzando con la aplicación del esquema profiláctico de vacunación antirrábica humana para garantizar la seguridad y recuperación del paciente.

Además, recordó que la fauna silvestre no es mascota.

Precisó que el contacto cercano con los monos araña puede presentar riesgos para la salud.

Indicó que no se debe intentar tocarlos, ni alimentarlos, ya que son animales silvestres y pueden reaccionar de manera defensiva.

Agregó que en caso de agresión se debe lavar la herida con abundante agua y jabón de manera inmediata y buscar la atención médica para recibir el tratamiento preventivo necesario.

Agresión

En redes sociales, circulan videos del momento de la agresión donde se observa que el mono araña procede de un vehículo afuera de una tienda e ingresa al local, segundos después, las cámaras del comercio muestran como la mujer afectada busca ayuda después del aparente ataque del animal.

Otra mujer que sería la dueña del mono se acerca para tratar de hacer que el animal se aleje y una vez que revisa el daño a la afectada, se sube al vehículo y se va.

Con información de Secretaría de Salud de Chiapas

