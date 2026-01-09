Muchos Siguen sin Agua en Acapulco; Autoridades Reportan Avance en Restablecimiento del Servicio

En Acapulco, autoridades municipales reportaron un avance de 80% en el restablecimiento del servicio de agua potable, suspendido por daños en las tuberías tras el sismo del viernes pasado.

Pese a esto, hay gente que está obteniendo agua prácticamente de donde puede.

Miles de familias continúan sin agua en el Puerto de Acapulco, después de que el sismo del pasado 2 de enero dañara los 3 sistemas de distribución.

Los habitantes de Acapulco esperan que las reparaciones concluyan lo antes posible, pues con el agua que logran juntar no resuelven sus actividades diarias, como lo refiere Adrián un ciudadano:

Dicen que el temblor dañó la tubería, quién sabe, no hay agua. Pues sobrevivir hermano, agua de garrafón para bañarse mientras tanto, aunque sea hay que ir a traer agua para los trastes y el baño

"Aquí le pedí permiso a los vecinos que me dieran agua, para la casa, aunque sea y los trastes pues de perdis, ya que uno no se bañe", agregó.

En las zonas altas, dónde todavía no llega el agua, los habitantes compran pipas o acuden a pozos para abastecerse como la señora Teresita quien tiene una semana sin agua.

Cada quien tiene sus opciones, yo vengo al pozo porque es muy buena opción, pero normalmente este pozo que es para todos no ha bajado su nivel, ha estado bien, digo por la demanda tan fuerte que tiene después

Restablecimiento del servicio

Según la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, la CAPAMA, en 24 horas el servicio comenzará a restablecerse por completo, después de que se logró reparar la fuga en la línea de 60 pulgadas del sistema Papagayo II.

Al respecto Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, indicó:

Estamos más o menos 70, 80% de cobertura del agua, el sistema de Papagayo II es uno de los más grandes que beneficia a 400 mil habitantes, eso ha quedado pues reparado ha quedado resuelto

Las reparaciones en el acueducto Lomas de Chapultepec también avanzan y podría iniciar operaciones este viernes.

"Estamos en la parte de Chapultepec, ahí hoy ya llegaron pues los arrancadores, parte de las bombas se está trabajando, tenemos pozo norte y pozo sur, debe quedar resuelto pozo norte y entonces a empezar a dar el agua” señaló la presidenta municipal.

Se exhortó a la población mantener un uso responsable del agua y almacenarla de forma adecuada en tanto se resuelve y normaliza el servicio en todo el Puerto.

Con información de Isaac Flores

