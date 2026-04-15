Muere Jesús Espinoza Rochín, Alcalde de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán; ¿Cuál Fue la Causa?

Jesús Espinoza Rochín, presidente municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, murió este miércoles 15 de abril de 2026 mientras recibía atención médica en un nosocomio de Uruapan.

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Espinoza Rochín fue electo alcalde en 2021 y luego logró la reelección, consolidando su presencia política en el municipio. La información de su muerte fue confirmada por el ayuntamiento y familiares del político.

¿Cuál fue la causa del deceso de Jesús Espinoza Rochín?

El ayuntamiento mencionó que fue por “cuestiones de salud”, pero esta tarde el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, lamentó el fallecimiento del presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, y reveló que la causa fue que estaba en un hospital mientras recibía atención médica derivada de una cirugía practicada por un padecimiento de salud.

Nuestra solidaridad ante tan lamentable pérdida. pic.twitter.com/iuJuUQhvCe — Segob Michoacán (@SdeGobMich) April 15, 2026

¿Quién fue Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Jesús Antonio Espinoza Rochín fue presidente municipal de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Era un médico y político mexicano en esta comunidad indígena.

Fue electo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y encabezó los gobiernos municipales desde el 2021 y reelegido para continuar en el cargo en el periodo más actual.

Polémica con su exesposa

En la actualidad se desconocía la situación sentimental de Jesús Antonio Espinoza, pero, en 2024 su exesposa, Isela Valdes Morfín, lo acusó por violencia física, psicológica, acoso y amenazas.

De acuerdo con publicaciones de su cuenta de Instagram, Jesús Antonio Espinoza tiene dos hijas, pero se desconocen más detalles.

¿Cuáles era los estudios de Jesús Antonio Espinoza Rochín?

Jesús Espinoza Rochín estudió Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se especializó en Traumatología y Ortopedia en la Universidad Autónoma del Estado de México.

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Con información de N+

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