Muere Sol Natalia, Adolescente Víctima de la Violencia en Sinaloa

En Sinaloa, la noche del jueves falleció Sol Natalia, la adolescente de 14 años que en diciembre del 2024 sufrió quemaduras en más del 80% del cuerpo, luego de que un grupo armado prendiera fuego a un dispensario en el que se encontraba.

La joven incluso recibió tratamiento especializado en Estados Unidos.

En diciembre de 2024, Sol Natalia, de 14 años de edad, fue trasladada a Texas en una ambulancia aérea, había estado una semana en el Hospital Pediátrico en Culiacán con el 80% de quemaduras en su cuerpo.

Ataque

La tarde del 3 de diciembre del 2024, la joven estudiante de secundaria se encontraba de visita con un amigo en un dispensario de la colonia Lázaro Cárdenas, cuando dos hombres armados dispararon contra el joven y después incendiaron el local, Sol Natalia quedó atrapada en el fuego al intentar resguardarse.

Tras un año de tratamiento especializado Sol Natalia volvió a México el pasado 9 de diciembre, sus familiares directos no pudieron obtener una visa para acompañarla.

Héctor Ruiz Díaz, representante de Shriners, indicó:

Ella estuvo siete meses en terapia intensiva de Galvestone, y posteriormente. Bueno la pasaron a intermedia, ahí permaneció hasta noviembre, por solicitud propia de la niña de Sol Natalia, pues ella pidió regresar a México

La noche de este viernes, Sol Natalia fue velada con su vestido de XV Años en una funeraria de Culiacán.

El de Sol Natalia fue uno de los primeros casos relevantes de menores de edad asesinados como víctimas colaterales en la disputa criminal en Culiacán, situación que cada vez es más frecuente.

Ricardo Mizael

Apenas el pasado 11 de febrero, Ricardo Mizael López Cebreros, de 16 años, fue asesinado cuando se dirigía a comprar comida para sus gatos en una farmacia de la colonia Los Ángeles, en Culiacán.

Este viernes la comunidad de la preparatoria Emiliano Zapata, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, plantó un árbol en su memoria y su familia está convocando a una marcha por la paz el próximo domingo.

