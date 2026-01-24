Mueren Tres Bomberos en Incendio en Matamoros, Tamaulipas

En Matamoros, Tamaulipas, tres bomberos fallecieron mientras sofocaban un incendio en una maquiladora de la Ciudad Industrial.

El fuego inició la madrugada de este viernes y provocó la movilización de bomberos de Matamoros, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.

Durante los trabajos de combate al fuego fallecieron 3 bomberos: Osvaldo Cedillo de 51 años, quien era el comandante en turno, así como los jóvenes Ángel Acuña de 20 años y Carlos Emmanuel Hernández de 18 años, estos dos últimos recientemente habían terminado el curso de bomberos estructural.

Lesionados

Dos elementos más resultaron lesionados y trasladados al Hospital General y a una Clínica del IMSS.

Al respecto Nancy Galarza, coordinadora de Protección Civil, indicó:

Son dos elementos que estaban adscritos y un elemento voluntario. En el área que colapsó hay lo que son cartón y plástico, entonces es de donde se ve el humo

El fuego provocó una gran columna de humo y derribó parte de la estructura de la maquiladora.

Por más de 5 horas los bomberos trabajaron para controlar la situación. Se investigan las causas que originaron el fuego.

Tras una evaluación estructural, la Coordinación Municipal de Protección Civil determinó suspender de forma definitiva cualquier maniobra al interior del inmueble, al considerar que las condiciones no garantizan la seguridad del personal de emergencia.

“Ahorita vamos a dejar lo que son cuatro pipas, vamos a dejar dos ambulancias y, pues, el personal de bomberos. No, eso es decisión por parte de nosotros al no arriesgar más elementos”, señaló Nancy Galarza.

El siniestro fue declarado bajo control, aunque la estructura fue catalogada como pérdida total por el alto riesgo de colapso.

Autoridades municipales confirmaron que cubrirán los gastos funerarios y brindará acompañamiento a las familias de los elementos fallecidos.

Despiden a bomberos fallecidos

La noche del viernes diferentes unidades de emergencia, incluyendo bomberos, policías y paramédicos, acudieron al velorio para rendir homenaje a los elementos fallecidos.

Video: Velan en Matamoros a Tres Bomberos Fallecidos Durante Incendio

Historias recomendadas:

Con información de América Rodríguez

LECQ