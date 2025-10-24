N+ Focus: Escuelas en Acapulco, Presas de Otis y de Empresas Que Lucran con la Tragedia

En Acapulco, donde este fin de semana se cumplen dos años del paso del huracán Otis, directivos de escuelas dañadas por el huracán acusan a constructoras y aseguradoras de lucrar con la tragedia y cobrar por trabajos de reconstrucción incompletos.

A dos años del huracán Otis, la reconstrucción de Acapulco avanza a pasos desiguales. N+ Focus documentó, a un año del ciclón, cómo los talleres de mecánica automotriz y sistemas de refrigeración en la Secundaria Técnica 68, en la colonia ciudad renacimiento, estaban como los dejó Otis: Inservibles.

A unos días del segundo aniversario, los talleres están casi listos, pero no tienen herramientas.

Juan Carlos Taboada, director de la Secundaria Técnica 68, en Acapulco indica:

Aquí está el pizarrón con el que van a trabajar mis alumnos a partir de esta semana. Tenemos colección de máquinas que han sido donadas para prácticas, pero no tenemos herramientas para hacer esas prácticas

Cuando Otis impactó en Guerrero, se estimó que reconstruir las escuelas costaría 2 mil millones de pesos, pero hasta hoy ni los directores saben a cuánto ascienden los daños en sus planteles.

Como lo refiere el director Taboada:

Tal parece que entre las empresas, las reconstrucciones, hablan en sus en sus idiomas y a nosotros los directores pues nos dejan solamente: ‘Usted fírmele por lo que le estamos haciendo’

Video | N+ Focus: Escuelas Fueron Presa de Otis en Acapulco y Ahora lo Son de Empresas Que Lucran con la Tragedia

Opacidad y falta de seguimiento

Documentos en poder de N+ Focus muestran que las empresas Flomot y Flomot Construcciones, cobraron 14 millones de pesos en anticipos por trabajos urgentes y prioritarios que, en varios casos, no entregaron completos.

Por retirar escombros y revisar instalaciones en la Secundaria Técnica 68, las empresas recibieron 150 mil 800 pesos. Muchos de esos trabajos los realizaron maestros, padres y organizaciones.

La Secundaria Técnica 1 fue albergue para damnificados de Otis. Hoy, sus talleres siguen clausurados, las canchas están sin techar y el teatro al aire libre se rehabilitó con recursos gestionados por los padres de familia. Flomot recogió escombros y nunca volvió.

Al respecto, Ana Lilia Orozco, directora de la Secundaria Técnica 1, en Acapulco señaló:

Hace como unos 8 meses que vinieron y apenas hace como un mes, ¿Sí? Volvieron a regresar, pero nos visitan, miden y se van y queda igual

Noticia relacionada: Damnificados de Otis Viven con Temor de que un Nuevo Fenómeno Destruya lo Reconstruido

N+ Focus documentó que, a través de oficios, otros directores de planteles acusaron a Flomot de dejar trabajos a medias, en el CBTIS 14, que sufrió daños en canchas y edificios, la aseguradora recibió 226 mil 200 pesos como anticipo para trabajos de impermeabilización, que no completó, el director del plantel, José Carlos Retana, firmó un finiquito bajo protesta.

Me dijeron que, si yo no firmaba esta responsiva, que son los trabajos de limpieza, no iban a poder continuar con la segunda etapa, que era nuestra reconstrucción. Entonces, prácticamente obligado tuve que firmar o ceder algunas de esas situaciones que tienen aquí

Con información de Jennifer González y Williams Castañeda, de N+ Focus

