Nuevamente Se Quedan sin Agua en el Puerto de Acapulco, Guerrero

Por segunda ocasión en lo que va de enero, decenas de colonias de Acapulco, Guerrero, se quedaron sin agua.

El sismo del 2 de enero de magnitud 6.5 grados con epicentro en el municipio de San Marcos, afectó los tres principales sistemas de captación: Lomas de Chapultepec, así como Papagayo I y II, dejando sin agua al puerto por más de 15 días.

Una semana después de que se normalizara el servicio, nuevamente se anunció otra suspensión de 48 horas.

Al respecto, Pedro Elías Radilla, vocero de CAPAMA indicó:

Se suspendió el servicio en Papagayo I hoy y mañana por la reparación de cinco fugas, cinco fugas que se tienen que reparar porque estamos perdiendo alrededor de 130 litros de agua potable por segundo de estas fugas, entonces se van a intervenir el día de hoy y mañana

La ciudad está dejando de recibir más de mil litros de agua por segundo al suspenderse la operación del sistema Papagayo I.

En el río Papagayo se localiza el acueducto Papagayo I, uno de los tres principales sistemas de captación de agua del puerto de Acapulco.

Este sistema tiene cuatro equipos de bombeo que distribuyen regularmente a la ciudad mil litros de agua por segundo y actualmente están suspendidos para poder reparar cinco fugas en su línea de conducción, es decir en la tubería principal por donde se desplaza el agua.

La suspensión en esta ocasión durará 48 horas, en lo que culminan las reparaciones, pero las autoridades aseguran que se tomaron previsiones para reducir la afectación.

Como lo refiere Pedro Elías Radilla, vocero de CAPAMA:

Hay que decir que no se están quedando sin agua porque estamos recibiendo apoyo en este momento de nuestro sistema de Lomas de Chapultepec, entonces tenemos una derivación que ayuda a Papagayo I mientras se hacen los trabajos de reparación de las fugas que te mencioné

Afectaciones a la población

Sin embargo, la población ya comienza a resentir el continuo desabasto, como doña Inés, quien dice que de seguir sin agua tendrá que cerrar su negocio de lavandería.

No hay agua, reporta uno, habla por teléfono y te dicen que no, que el problema es en todo Acapulco que no nada más tengo yo el problema, está muy difícil, y a lo mejor pronto cierro porque no puedo trabajar sin agua, no puedo trabajar

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco hizo un llamado a la población a que racionen el agua y no la desperdicien para reducir el impacto del desabasto.

Con información de Isaac Flores

