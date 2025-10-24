Otis Cambia Cultura de la Prevención en Acapulco: Adquieren Bocinas y Estaciones Meteorológicas

En el puerto de Acapulco, Guerrero, previo al segundo aniversario del paso del huracán Otis, autoridades realizaron un simulacro de gabinete para destacar la importancia de la cultura de la prevención frente a fenómenos con amplio potencial destructivo.

Leticia Lozano Zavala, secretaria general del Ayuntamiento de Acapulco, habló sobre los simulacros.

Quiero decirles que esto no es un juego, ustedes lo vivieron junto nosotros, ese día que nos tocó la tragedia de Otis, la verdad sí tomamos precauciones

Noticia relacionada: Damnificados de Otis Viven con Temor de que un Nuevo Fenómeno Destruya lo Reconstruido

Como parte del programa, primero se realizó una sesión del Consejo Municipal de Protección Civil para informar sobre las zonas de riesgo del puerto y la logística del gobierno para enfrentar desastres naturales. Esto dijo Lozano Zavala.

Este simulacro que se ha realizado en esta sesión que se hizo hoy de protección civil, es para pues poner atención en qué tenemos que hacer en caso de alertas por un huracán o algún fenómeno meteorológico

Cambios luego de Otis

Se informó que, a diferencia de cuando golpeó Otis en el 2023, ahora la ciudad cuenta con 13 bocinas para advertir del peligro a la población y tres estaciones meteorológicas en puntos estratégicos para obtener información del clima en tiempo real.

Noticia relacionada: N+ Focus | Escuelas en Acapulco, Presas de Otis y de Empresas Que Lucran con la Tragedia

Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, explicó las adquisiciones que se han hecho a dos años de la llegada de Otis al puerto.

Lo que se ha hecho es comprar los sistemas meteorológicos que hoy nos permite en tiempo real saber en dónde va a caer más agua en la ciudad y no estar a la ocurrencia a dónde le corro

Ciudadanos y la prevención

Además, fueron visitados refugios temporales donde los ciudadanos, como Gonzalo Sánchez, participaron para arraigar la cultura de prevención.

Ya ve lo que nos pasó en Otis. ¿Porque? Porque no teníamos una capacidad para estos problemas que hubo, entonces un simulacro es como una prevención (ante) algún problema que venga

Otis cambió todo en Acapulco, sobre todo la visión social frente a fenómenos naturales.

Noticia relacionada: A Dos Años de Que el Huracán Otis Deforestó el Puerto de Acapulco

Actualmente, autoridades y ciudadanos están conscientes de que la mejor manera de hacerle frente a ese tipo de eventos naturales estando preparados y organizados para disminuir su efecto destructivo y tener una mejor capacidad de reacción.

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

ICM