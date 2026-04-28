Parteras se Amparan contra Norma Oficial; Buscan ser Reconocidas por Conocimiento Ancestral

Parteras tradicionales interpusieron amparos contra una Norma Oficial Mexicana (NOM), la cual les exige una certificación y registro ante las autoridades sanitarias, pero ellas reclaman que este proceso significa subordinarse ante el sistema de salud, a pesar de que ellas no adquirieron su conocimiento en un salón de clases, sino en sus comunidades.

“La partera tradicional es guardiana de la vida...Si hablamos de partería tradicional estaríamos mirando que es transmitido de generación en generación”, indicó Amparo Calderón, vocera Comunidad Casas de medicina y partería indígena.

“Es un proceso complejo también, porque no es como en un hospital o en una escuela, no es secularizado”, añadió Jessica Islas, partera tradicional en Temascalcingo, Edomex.

Noticia relacionada: Video: Secretaría de Salud Busca Certificar y Reglamentar a las Parteras Tradicionales Mexicanas.

Parteras tradicionales, en pie de lucha

Un centenar de parteras interpusieron amparos contra la Norma Oficial Mexicana 020-salud-2025 que entró en vigor en septiembre pasado, ya que dicen fueron ignoradas para emitir la norma, ahora deben certificarse y registrarse ante las autoridades sanitarias.

“Los saberes no se pueden certificar, o sea, quién me va a certificar a mí para decirme que yo soy partera tradicional, tendría que ser una partera tradicional... Pero si me habla de una certificación, el que certifique ni siquiera tiene la noción de que es una partería tradicional”, destacó Amparo Calderón, vocera de la Comunidad Casas de Medicina y Partería Indígena.

La norma establece que quienes ejerzan la partería deben contar con autorización de la Secretaría de Salud estatal, misma que debe ser refrendada cada dos años, además de estar inscritas en el Registro Nacional de Partería.

Las parteras tradicionales acusan que la norma busca subordinarlas al sistema de salud hospitalario, siendo que ellas no aprenden en clínicas sino en sus comunidades.

“Lo que estamos tratando de hacer es que se voltee a ver la partería, pero no como un folclor, no para que nos vayamos a tomar la foto y nos vuelvan a decir que nos reconocen cuando en realidad esta norma no reconoce nada que ver con la partería”, indicó Amparo Calderón, vocera de la Comunidad Casas de Medicina y Partería Indígena.

“Habemos muchas mujeres y muchas personas que tenemos familiares, ancestras que nos transmitieron los conocimientos no como una forma de trabajo, sino como una forma de vida”, destacó Jessica Islas, partera tradicional en Temascalcingo, Edomex.

Es por eso que más de cien parteras de 7 estados buscan amparos contra la norma. Tribunales Colegiados de Ciudad de México, Estado de México y Baja California concedieron suspensiones definitivas, en las otras 4 entidades se negaron las suspensiones por lo que se presentaron recursos de revisión.

“Mucho de lo que alegan las parteras y que también se reclama en la demanda de amparo es el hecho de que los...el origen de los saberes de partería es ancestral y el artículo segundo de la Constitución refiere que el ejercicio de esta partería tradicional debe ser libre”, destacó Raúl Rincón del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Con los amparos se reclama la inconstitucionalidad de la norma, también se busca evitar sanciones, registros forzosos y restricciones al ejercicio de la partería tradicional, señaló el instituto federal de defensoría pública.

Las parteras tradicionales señalan que, con la nueva norma, la Secretaría de Salud deja de reconocerlas como tal para llamarlas personal no profesional autorizado.

Con más de 30 años como partera tradicional, Amparo señala que el argumento para la norma fue reducir la muerte materna. Es por eso que el equipo de N+ preguntó en la Secretaría de Salud sobre el motivo, no hubo respuesta.

“Lo primero (que se busca con el amparo) es que se le dé el reconocimiento a la partería tradicional de lo que es, que no se engloben solamente en definiciones técnicas legales…La partería tradicional es espíritu, es raíz, es trascendencia”, puntualizó Lidia, partera tradicional en Chimalhuacán, Estado de México.

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Con información de N+.

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