Plaga de Moscas en Tizayuca: ¿Qué Enfermedades Pueden Causar Estos Insectos?

Vecinos de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, han reportado el incremento de la plaga de moscas. Esto ha despertado preocupación por el riesgo sanitario, pero ¿cuáles son las enfermedades que pueden transmitir las moscas? ¿Qué otros riesgos implica su presencia?

De acuerdo con los primeros reportes, la presencia de moscas se debe al uso de fertilizantes con estiércol. Aunque lo que se los habitantes han informado es que la plaga de moscas suele juntarse entre las 14:00 y 15:00 horas todos los días. Así lo pudo constatar el equipo de N+.

¿Qué enfermedades puede causar las moscas?

De acuerdo con una estudio de la Universidad Tecnológica Ladoke Akintola, la mosca doméstica es una especie mundial de dípteros que se puede encontrar en una variedad de asentamientos humanos y animales.

Son responsables de la mayor parte de la salud del público en general, causando enfermedades como aspergilosis, fiebre tifoidea, tuberculosis, poliomielitis, cólera, ascariasis, disentería o hepatitis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las moscas transmiten muchas enfermedades por estar en contacto con objetos contaminados.

