¿Playas de Tulum Gratis? Esto Ofrece a Turistas el Presidente Municipal, Diego Castañón

El alcalde de Tulum, Quintana Roo, Diego Castañón Trejo, anunció un programa de libre acceso a todas las playas, pero con límites, para promover el turismo extranjero, nacional y local.

Mediante un video en redes sociales, el alcalde morenista explicó el programa de "acceso a la playa para todas y todos", desde La Eufemia, acompañado de César, un prestador de servicio local.

Todos los turistas nacionales, internacionales, los locales pueden venir a visitarnos y sin costo alguno, no pueden venir obviamente con alimentos ni bebidas, ni con hieleras ni con sombrillas, con nada. Si quieren consumir, tienen que consumir en este gran lugar que es La Eufemia, que es un lugar que ya tiene muchos años aquí en Tulum.

Acceso libre a playas causa polémica

Castañón Trejo dijo que “la gente luego no sabe que no hay cobro y pienas que hay cover”, sin embargo, la medida desató polémica, pues aunque el paso a las playas es libre, se prohíbe a los turistas ingresar con bebidas y alimentos, y pagar los precios de los prestadores de serviccio que algúnas veces se elevan.

Cabe recorar que en México hay una ley que prohíbe la privatización de las playas, sin embargo, en la zona turística de Tulum, y otros destinos turísticos, los hoteles y clubs de playa no permiten el paso de personas a las playas públicas o se condicionan al hospedaje o consumo.

