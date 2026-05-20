Pobladores de Cozumel Defienden el Acceso a Playa Mía, una de las Últimas Públicas de la Zona

Pobladores de Cozumel llevan al menos dos años organizándose para defender el acceso a una de las últimas playas públicas de la zona, playa Mía, amenazado por un proyecto de la empresa Royal Caribbean, que busca edificar un club de playa con una inversión de 75 millones de dólares.

En Punto recorrió el lado oeste de la isla de Cozumel, Quintana Roo, y constató que el paso público está limitado por hoteles, desarrollos residenciales y clubes de playa privados, y en muchos casos hay que pagar cantidades considerables de dinero para acceder a la playa.

Playa Mía

En esa franja costera, el único acceso libre al mar es playa Mía.

Al respecto, Guadalupe Martín, presidenta de la asociación CIMAC en Cozumel, indicó:

"Es un caminito ahí todo feo, pero aquí es el que nos da el acceso a esta bellísima playa de arenales, el cozumeleño, el que vive en su isla no puede ver el mar y no se puede bañar en las playas, porque no tiene acceso"

Guadalupe Martín lleva más de 20 años dedicada a la defensa ambiental en Cozumel. Recientemente ella y otros ambientalistas han protestado contra el proyecto Royal Beach Club, que la empresa Royal Caribbean planea construir en playa Mía, en una superficie de más de 17 hectáreas y con capacidad para recibir hasta 4 mil visitantes al día.

“Lo que viene la gente a pagar para disfrutar, nosotros lo deberíamos tener al alcance", aseguró Guadalupe Martín.

Video: Pobladores de Cozumel Defienden el Acceso a una de las Últimas Playas Públicas de la Zona, Playa Mía

Impacto ambiental

De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental presentada ante la Semarnat, el proyecto incluye amenidades y servicios de playa, 2 mil camastros y 24 palapas.

Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean Group México, indicó:

“Lo que estamos construyendo es lo que ya era un club de playa anterior, lo estamos remodelando, no va a haber construcciones en esos frentes de playa”

La manifestación de impacto ambiental establece que el proyecto tendría una vida útil de 26 años y 3 meses. La empresa reconoce que entre los impactos ambientales están la pérdida de vegetación costera y selva mediana, posible daño a manglares, la reducción de flora nativa y la afectación permanente del hábitat de la fauna silvestre.

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Durante febrero y marzo pasados, Semarnat realizó la consulta pública del proyecto Royal Beach Club Cozumel, mientras que en change.org y en la isla ambientalistas reunieron miles de firmas en contra.

Como lo refiere Guadalupe Martín:

“19 mil firmas metimos, entonces ahí está la voluntad del pueblo de Cozumel”

En la empresa dicen estar abiertos a adaptarse.

“Si Semarnat llegara a rechazar la solicitud, estudiaríamos bajo qué condiciones, bajo qué concepto se rechazó y estudiaríamos la posibilidad de adaptarnos y de trabajar con ellos en algo que pueda ser aceptado”, aseguró Ari Adler Brotman, presidente de Royal Caribbean Group México.

La Ley General de Bienes Nacionales prohíbe restringir el acceso a las playas y a la zona federal marítimo terrestre.

Los activistas en Cozumel advierten que, en la práctica, esa disposición rara vez se cumple.

“La garantía del acceso a la playa no la da Royal Caribbean, está consignada en la Constitución”, señaló el presidente de Royal Caribbean Group México.

Y los isleños temen quedarse sin acceso a lo que consideran la última playa pública de la zona como ya ha ocurrido con otros desarrollos.

Como Alejandro Salas un habitante de Cozumel que asegura:

“Crecí aquí y empecé a bucear desde que tenía yo prácticamente 15 años, veía como está y cómo está ahora, se podía caminar desde la parte de playa Casitas un poquito más, donde se encuentra la capitanía de Puerto hasta el muelle fiscal y ahorita lamentablemente por las construcciones que ha habido, pues ha desaparecido toda esa arena”

Hasta el cierre de este reportaje, ni el gobierno municipal de Cozumel ni Semarnat respondieron a la solicitud de entrevista sobre este tema.

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Con información de Víctor Valles-Mata y Carlos Moreno

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