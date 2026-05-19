Preocupa Violencia entre Estudiantes de Secundaria en Coahuila por Retos Virales

La violencia entre estudiantes de secundaria en Coahuila va en aumento por retos que circulan en redes sociales.

Ahora aparecieron las llamadas “peleas amistosas” pactadas entre alumnos, que se realizan incluso dentro de los propios planteles educativos.

En Saltillo, una de estas peleas ocurrió en la Secundaria Técnica Número 74, ubicada en la colonia Zaragoza, donde dos alumnas de segundo grado acordaron cumplir con el reto impulsado por compañeros y difundido en redes sociales.

Peleas amistosas

Al respecto, Silvia Sifuentes, directora de Secundaria 74, indicó:

“Hay una moda, que ahora son peleas amistosas, donde ellas previamente pactan esa pelea, y escogieron desgraciadamente un lugar que no lo captan las cámaras, hay tres personas que se ven por ahí que las inducen, también se ve donde ellas están dialogando muy amistosamente, inclusive sonriendo y luego hay alguien que avienta, las avienta y se inicia ya la pelea”

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Investigación

Los directivos del plantel iniciaron una investigación interna e informaron a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General del Estado, luego de que familiares de una de las menores presentaran una denuncia.

Actualmente, ambas alumnas toman clases a distancia, sin embargo, la situación preocupa a padres de familia, quienes aseguran que este tipo de retos virales normalizan la violencia entre adolescentes, incluso entre mujeres tanto dentro, como fuera de las escuelas.

Margarita Mata Martínez, madre de familia, señaló las medidas de prevención que ella utiliza:

“Pues nada más para hablar con ellos, que ellos, bueno yo con mi muchachita verdad, que se ponga lista, que ella, que no siga la corriente"

Autoridades

Y aunque no ha sido necesaria la intervención de las autoridades, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantiene pendiente para actuar y evitar que los conflictos escalen.

Alexis Morales Hernández, titular de Proximidad Social y Prevención del Delito en Saltillo, explicó:

“Ha habido riñas dentro de la escuela, de eso se hacen cargo los maestros, de todo el seguimiento, activar el protocolo debido dentro de la institución, cuando es fuera de la escuela nos hacemos cargo nosotros, hay jóvenes alrededor de la pelea que estén incitando a la violencia, también se les puede llevar detenidos por alterar el orden público”

Como parte de las acciones preventivas, la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito imparte pláticas a estudiantes y maestros sobre acoso escolar, consecuencias del mal uso de redes sociales y prevención de adicciones.

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Con información de Édgar Martínez

LECQ