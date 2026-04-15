Presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Aclara sobre Sanción del Tesoro de EUA

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 empresas y a 3 personas acusadas de mantener vínculos con el Cártel del Noreste.

La lista incluye 2 casinos, a Juan Pablo Penilla, exabogado del 'Z-40', y al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, quien durante más de 30 años ha trabajado en la organización dedicada a la defensa de las garantías individuales.

La oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro acusó a Raymundo Ramos de "liderar la campaña de desinformación del Cártel del Noreste contra autoridades mexicanas", que bajo su activismo, dijo, "presenta denuncias falsas contra el Ejército mexicano" y paga a personas "para que asistan a protestas y protegiendo la reputación de miembros del CDN".

Video: Presidente de DDHH de Nuevo Laredo Se Defiende Tras Sanción del Tesoro de EUA por Presuntos Vínculos con el Narco

Activismo

Desde hace más de 30 años, Raymundo Ramos ha sido activista en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las zonas más golpeadas por la violencia y ha acompañado casos que involucran a fuerzas federales en agravio de la población civil.

Como la ejecución de tres mujeres integrantes de una familia, durante una persecución de la Marina desde un helicóptero contra presuntos delincuentes, en 2018.

La ejecución de 5 jóvenes que salían de un bar en Nuevo Laredo en febrero de 2023 que generó protestas de pobladores.

O la ejecución extrajudicial de 5 personas a manos de elementos del Ejército en mayo de ese mismo año.

La decisión del Departamento de Estado bloquea sus cuentas bancarias e impide hacer negocios con él.

Al respecto Raymundo Ramos, indicó:

"Es un señalamiento que criminaliza la actividad de los derechos humanos en México. La acusación, y esto hay que ser muy claro, es por mi labor como defensor de derechos humanos. No se me relaciona con movimientos financieros, con tráfico de armas, con tráfico personas, con tráfico de drogas, absolutamente nada de eso"

Ramos aseguró que la acusación en su contra se hace pública cuando están en proceso 2 juicios, contra marinos y militares, por violaciones a derechos humanos.

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Con información de Raymundo Pérez Arellano

LECQ