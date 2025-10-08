Profepa Clausura en Oaxaca Tienda de Artículos Elaborados con Pieles de Animales Silvestres
Se localizó calzado hecho con piezas de ejemplares enlistados en la NOM-059. Además, una piel de caimán, sin acreditar su procedencia legal
En Oaxaca un establecimiento fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por comercializar artículos hechos con partes de ejemplares de vida silvestre, sin acreditar su legal procedencia ni contar con el registro correspondiente emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Después de recibir una denuncia ciudadana sobre la presunta elaboración y venta de huaraches realizados con pieles exóticas, el 1 de octubre fue inspeccionado el local ubicado en Santa Lucía del Camino, Distrito del Centro, en Oaxaca.
En la visita, se localizaron una piel de caimán, Caiman sp., sin acreditar su legal procedencia, y 19 pares de huaraches elaborados con partes de diferentes ejemplares:
- 6 de caimán, Caiman sp
- 4 de avestruz, Struthio camelus
- 5 de mantarraya, Dasyatis sp
- 4 de pitón, Python sp
Se confirmó que en el lugar se comercializaban artículos elaborados con pieles de diversas especies de fauna silvestre.
Especies amenazadas
Según con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Struthio camelus (avestruz) está enlistado en el Apéndice I, en tanto que el Caiman sp. (caimán) y el Python sp. (pitón) aparecen en el Apéndice II.
El personal de la Profepa impuso como medidas de seguridad, el aseguramiento precautorio de los huaraches y la piel curtida, y la clausura temporal total del local.
La Profepa indicó en un comunicado que realizará el procedimiento administrativo respectivo y determinará las sanciones aplicables de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.
Con información de Profepa
