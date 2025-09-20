Puente Vehicular Colapsa a Causa de las Fuertes Lluvias en Mapastepec, Chiapas

El puente vehicular Tablazón I, en la comunidad de Ulapa, municipio de Mapastepec, en Chiapas, colapsó a causa de las fuertes lluvias que azotan a la costa del estado.

A través de redes sociales, Protección Civil de Chiapas informó que el titular de esta dependencia, Mauricio Cordero, llegó hasta el lugar del desplome para revisar el estado de la vía.

Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo SÁBADO 20 de Septiembre de 2025: Así Estará el Clima en el País

La caída ha dejado sin paso hacia comunidades costeras y de forma principal a los municipios de Mapastepec y Tapachula, por lo que se buscan rutas alternas para restablecer la comunicación normal.

Municipio de Mapastepec emite alerta

Previamente, el gobierno de Mapastepec informó que los ríos que rodean al municipio "se encuentran en niveles críticos" a causa de las lluvias en la región.

Se exhorta a la población a mantenerse en estado de alerta y priorizar la salvaguarda de su vida y la de su familia. Le pedimos estar atentos a los canales oficiales, a través de los cuales se brindará información constante sobre la situación hídrica

Ante el escenario, fueron activados los albergues designados como refugios temporales:

Salón San Pedro Apóstol.

Casa Ejidal.

Unidad Deportiva.

UNICACH.

Capilla de Guadalupe.

Se activa protocolo de emergencia estatal

Mientras que el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, señaló que ante las afectaciones registradas en Mapastepec, el Sistema Estatal de Protección Civil trabaja en las zonas afectadas.

Esto, con el objetivo de recuperar la comunicación en las vías que presentan cierres parciales.

De forma paralela, se coordinan acciones para habilitar rutas alternas que permitan reactivar la conectividad en la ruta costera y garantizar la seguridad de la población

Cabe destacar que este sábado 20 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Tapachula, Chiapas, como parte de una gira de trabajo.

Sé que muchos venían con mucho entusiasmo a ver a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo principal es salvaguardar su integridad

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevé que este sábado el norte, este y sur de Chiapas haya lluvias fuertes a muy fuertes.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM