Choque Múltiple en Autopista Toluca-Zitácuaro, en Michoacán, Deja Muertos y Lesionados

Un choque múltiple en la carretera Zitácuaro-Toluca, en Michoacán, dejó 5 personas fallecidas y al menos una docena de lesionados, de acuerdo con reportes preliminares.

El fatal incidente vial fue ocasionado, según los primeros reportes, por un tráiler que transportaba fertilizante. Este habría quedado sin frenos, causando una colisión múltiple sobre la carretera Toluca-Zitácuar

Cinco muertos por accidente en carretera Zitácuaro-Toluca

El accidente ocurrió a la altura del sitio conocido como El Polvorín, frente a instalaciones de la Guardia Nacional, con saldo de cinco personas sin vida y seis más lesionadas.

De acuerdo con datos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro, la emergencia involucró a un tractocamión, una camioneta tipo Ford F-350, un automóvil Chevrolet Chevy y una motocicleta Yamaha, cuyas circunstancias aún no han sido determinadas por las autoridades.

La circulación fue parcialmente cerrada para facilitar las labores de emergencia y los peritajes correspondientes. Continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente.

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