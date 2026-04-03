Se Desploma Avioneta Hoy en Zitácuaro, Michoacán; Hay 3 Personas Heridas

Este viernes 3 de abril 2026, se registró un incidente con un helicóptero en Zitácuaro, Michoacán, esto mientras se realizaba el evento Presa Fest 2026 en la Presa del Bosque. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública del estado, tres personas resultaron lesionadas por lo que fueron trasladadas a un hospital donde se reportan estables.

Sobre el accidente, elementos de la Guardia Civil, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, atendieron de inmediato la emergencia y mantienen vigilancia en la zona.

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¿Qué fue lo que pasó con el helicóptero en Zitácuaro?

De acuerdo con el gobierno de Zitácuaro, el helicóptero ya se encontraba en tierra cuando fuertes ráfagas de viento provocaron que se volcara.

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La policía de Zitácuaro informó que, el helicóptero marca Bell tuvo un incidente en el helipuerto. De acuerdo con el capitán de la unidad, al momento de aterrizar la aeronave recibió un viento en cola por lo que una de las palas tocó el piso, se fracturó y perdió el control.

La empresa se hará responsable, indicaron las autoridades.

"La empresa será puesta a disposición de las autoridades de la Fiscalía de Michoacán".

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