Pelea entre Aficionados en Estadio Alejandro Villanueva, en Perú, Deja 1 Muerto y 47 Heridos

Este viernes 3 de abril 2026, los aficionados del Alianza Lima se reunieron en el Estadio Alejandro Villanueva para el banderazo previo al partido contra el Universitario. Durante este evento una pelea en las gradas dejó un saldo de un muerto y al menos 47 heridos.

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El sábado 4 de abril habrán de enfrentarse el Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental. Para preparar el clásico del futbol peruano, fanáticos del Alianza Lima se reunieron en su hogar, el estadio popularmente conocido como “Matute”.

En medio de cánticos, habría ocurrido una pelea entre fanáticos en el Estadio Alejandro Villanueva. En redes sociales han circulado videos que muestran momentos de confusión en las gradas, así como la aglomeración de ambulancias afuera del recinto ubicado al noreste de Lima.

El Ministerio de Salud (Minsa) señaló un saldo preliminar de 60 heridos en la sede del club Alianza Lima. El ministerio informó que tres personas han sido trasladadas a hospitales. En el comunicado se lee:

“Ante el reporte del colapso de una estructura en el Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) se movilizaron ocho unidades para la atención prehospitalaria de los afectados, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”.

No obstante, un reporte posterior apunta a que hubo un muerto y 47 heridos. Hasta el momento, el club Alianza Lima no se ha pronunciado sobre el siniestro ocurrido en su sede.

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Con información de EFE y Ricardo Burgos