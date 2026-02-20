¿Qué Pasó con el Hijo del Exsenador Jorge Luis Preciado? Reportan Presunto Secuestro

El hijo de Jorge Luis Preciado Rodríguez, exsenador del PAN, presuntamente fue secuestrado en el municipio de Minatitlán, Colima; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, la privación de la libertad del hijo del político colimense ocurrió durante la primera semana de este mes, según reportaron fuentes de la bancada panista a medios locales.

Noticia relacionada: Balacera cerca de Colegio de Bachilleres en Acapulco Deja una Alumna Muerta y Varios Heridos

Los legisladores indicaron que fueron notificados del secuestro del hijo de Jorge Luis Preciado el 14 de febrero. Asimismo, indicaron que el joven presuntamente fue hallado sin vida y calcinado en la localidad de San Pedro Toxín, en Tolimán, Jalisco, justo en los límites con Colima.

Hasta el momento la Fiscalía de Colima, no ha dado a conocer los detalles sobre este hecho. Sin embargo, el fiscal de Jalisco, Salvador González, dijo a medios locales que en la zona referida se halló un auto quemado, del que todavía no se tiene identificado el propietario, y que no se localizó algún cuerpo.

Video: Hombre es Vinculado a Proceso por Secuestro y Homicidio de un Menor en Ciudad Juárez

¿Qué dijo el exsenador Jorge Luis Preciado por el presunto secuestro de su hijo?

El exsenador panista Jorge Luis Preciado usa sus redes sociales para compartir parte de sus acciones a favor de la comunidad, así como su quehacer en la política y sobre su familia.

No obstante, hasta el momento no ha emitido un mensaje claro en el que haga referencia al secuestro y asesinato de su hijo. Pero un día después de estos supuestos hechos, es decir, el 15 de febrero, escribió un mensaje especial para su esposa Isis, en el que hace alusión a que viven momentos complejos.

En medio de esta tristeza que me aprieta el pecho (...) No sé cómo habría logrado sostenerme sin enloquecer

También en su mensaje le hace una promesa de no fallarle por el amor que le tiene y porque es su soporte para enfrentar adversidades.

Y por eso hoy, con el corazón en la mano, te lo prometo: nunca te fallaré (...) Porque contigo quiero aprender a resistir sin endurecerme, a sanar sin olvidar, a seguir sin rendirme

Historias recomendadas:

EPP

