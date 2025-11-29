¿Qué Pasó Hoy, Sábado 29 de Noviembre en el Paso Express Cuernavaca dirección Acapulco?

La tarde de este sábado 29 de noviembre se registró un fuerte accidente en el Paso Express Cuernavaca, en los carriles con dirección hacia Acapulco. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron rápidamente para brindar atención a los involucrados y asegurar la zona.

Afectaciones

El percance generó afectaciones en la circulación, obligando a las autoridades viales a implementar un operativo para agilizar el tránsito y prevenir nuevos riesgos. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el número de vehículos implicados ni el estado de las personas afectadas.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras las autoridades continúan con los trabajos correspondientes en el área del accidente.

Zona de accidentes

Esta carretera es escenario frecuente de accidentes, a inicio de este mes otro fatal accidente en la autopista México-Cuernavaca provocó luto por la muerte de una familia, entre ellos un niño; en la carretera de cuota, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Termina el Puente y Se Satura Caseta México-Cuernavaca de Regreso a CDMX

El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 37, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Por el choque, una camioneta, color gris, donde viajaba la familia, salió por completo de la autopista y quedó impactada en la zona de árboles.

De acuerdo con los primeros reportes, dos autos chocaron en la Autopista México-Cuernavaca, por lo que murieron cuatro personas, todas integrantes de una familia, entre ellas un niño. Además, otras tres personas resultaron heridas por el impacto entre los vehículos, a la altura del kilómetro 37.



Historias recomendadas:

Trump Insta a No Volar Sobre Espacio Aéreo de Venezuela: "Permanecerá Cerrado en su Totalidad"

García Harfuch Sostiene Encuentro con Transportistas; Acuerda Fortalecer Seguridad en Carreteras