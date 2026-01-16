Del Aeropuerto a Centro de Rehabilitación: ¿Qué Pasó con el Maestro Colombiano, Leonardo Escobar?

Leonardo Ariel Escobar, maestro colombiano, fue hallado con vida luego de estar desaparecido desde el 2 de enero de 2026. El profesor de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, de 42 años de edad, fue localizado en el municipio de Juárez, Nuevo León. Pero, ¿qué ocurrió con él todo este tiempo?

La Fiscalía de Nuevo León informó los detalles de la localización del docente, quien después de ser valorado en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, rindió su declaración.

Noticia relacionada: Caso Ivana Lizbeth: Joven Desaparece Luego de Ir por Copias en Iztapalapa: “Me Vienen Siguiendo”

Gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, dijo en sus redes

Asimismo, se dio a conocer una imagen en la que se observa a Leonardo Ariel Escobar vistiendo un pants color gris y una playera de manga larga en color negro. Se informó que el maestro colombiano fue hallado en un centro para combatir las adicciones.

Cronología: ¿Qué pasó con el maestro Leonardo Ariel Escobar?

Leonardo Escobar Barrios, de 42 años, es doctor en letras y trabajaba para la Universidad Iberoamericana desde mayo del 2025 en el área de publicaciones; además se encargaba de la parte editorial de la revista y libros de la institución.

La desaparición del maestro Leonardo Ariel Escobar causó la enorme movilización de autoridades, principalmente de Puebla y Nuevo León, luego de que el docente fue visto por última vez después de que presuntamente tuvo un altercado al pasar el filtro del Instituto Nacional de Migración (INM), en el Aeropuerto Internacional de Monterrey cuando regresaba de Colombia.

Llegando al aeropuerto de Monterrey, pasa el filtro de migración y a partir de ahí no sabemos qué sucedió realmente; solo tenemos reporte de parte de Seguridad Pública de Apodaca, Nuevo León que hubo un altercado y que la Guardia Nacional lo llevó a la comisaría

Video: Leonardo Escobar Acude a la Fiscalía Tras Ser Hallado con Vida en Nuevo León

Sobre esto, el Fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó su detención por faltas administrativas, aunque más tarde fue liberado y aparentemente salió de Apodaca.

Efectivamente fue detenido por Guardia Nacional, puesto a disposición por faltas administrativas del municipio de Apodaca; salió del municipio de Apodaca, volvió a ir al aeropuerto

En el Aeropuerto se encontró la maleta del maestro como objeto perdido, pero a él no se le volvió a ver.

Se llevaron a cabo diversos operativos en forma coordinada entre la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía para ubicarlo. Las autoridades refirieron que la evidencia que tenían no apuntaban hacía una desaparición forzada.

Mientras las labores de búsqueda continuaban, compañeros y conocidos, realizaron una protesta para exigir su aparición, ya que aseguraban que su desaparición tenía muchas inconsistencias.

Luego de casi 15 días de estar desaparecido, la Fiscalía de Nuevo León informó que fue localizado en un centro de rehabilitación para las adicciones, ubicado en Juárez.

Celebran localización de maestro

Una vez que se dio a conocer que Leonardo Ariel Escobar fue hallado con vida, la Universidad Iberoamericana Puebla, celebró la noticia y agradeció el apoyo y compromiso.

Con enorme júbilo, la IBERO Puebla comunica que el Dr. Leonardo Escobar Barrios ha sido localizado con vida. Agradecemos a toda la sociedad por su apoyo y compromiso social. Estamos atentos al desarrollo de las investigaciones para brindar más información

En tanto, Alfredo Molano Jimeno, cónsul general de Colombia en México, se unió a la celebración por la localización del maestro Leonardo Ariel.

El connacional Leonardo Escobar Barrios fue hallado con vida. Agradecemos la confianza y la fortaleza de su familia, así como el compromiso y trabajo de las autoridades de Nuevo León

Hasta el momento no se ha informado cómo es que el profesor llegó a ese sitio o si hay detenidos por este caso.

Historias recomendadas:

EPP