¿Qué Personajes Famosos Han Tenido sus Casas en Acapulco, Guerrero?

El puerto de Acapulco, Guerrero, ha sido hogar de todo tipo de celebridades, desde figuras del cine, la televisión, la música, y el deporte hasta millonarios excéntricos y famosos artistas plásticos.

Cine

El lugar que actualmente es un hotel en los acantilados del Fraccionamiento Las Playas, hace más de 70 años fue la guarida por casi tres décadas de la llamada ‘Pandilla de Hollywood’ encabezada por el legendario ‘Tarzán’, Johnny Weissmuller y el rey de los filmes del Viejo Oeste, John Wayne, entre otras leyendas del cine.

Al respecto, Víctor Manuel Jiménez Mora, cronista turístico, indicó:

Uno de los atractivos, aparte de la orografía natural que porta, el oriundo, el acapulqueño no los molestaba. Yo creo que aquí estamos hablando más de 150 casas de famosos

En 1947, el cineasta Orson Welles se enamoró de Acapulco y lo inmortalizó en la película ‘La Dama de Shanghái’, donde el puerto y el Hotel Casablanca fueron parte de las locaciones principales del rodaje.

A mitad del siglo pasado, los atardeceres majestuosos también cautivaron a la diva del cine Elizabeth Taylor quien eligió el puerto para casarse con el cineasta Michael Todd y lo hizo la casa del comediante mexicano Mario Moreno Cantinflas.

Arte

En los cincuenta, el maestro Diego Rivera vivió en ‘La Casa de los Vientos’ de la calle Inalámbrica, sus dos últimos años de vida y dejó su legado plasmado en muros y paredes como el mural de la Serpiente Emplumada.

"Diego dejó pues bueno yo creo que la máxima obra que hay y la última que hay en lo que se refiere a grandes mosaicos", aseguró el cronista turístico, Víctor Manuel Jiménez Mora

Turismo

Como la mayoría de las propiedades están junto al mar, los recorridos en lancha son ideales para conocer las casas de celebridades entre las que destacan la de Cantinflas, Germán Valdés ‘Tín Tán’, el complejo donde se filmó la película ‘El Inocente’ con Pedro Infante y Silvia Pinal.

Sobre el tema, Feliciano Narváez, guía de turistas, explica:

Los recorridos que hacemos es llevarlos a conocer la casa de los artistas que en aquellos tiempos aquí estuvieron, las historias de ellos, las películas y bromas, chistes

Ese pasado glorioso del Acapulco Dorado se ha convertido en un atractivo más para quienes buscan descubrir los secretos de este enigmático centro turístico que alguna vez fue guarida de piratas y atracadero de la Nao de China.

Con información de Isaac Flores

