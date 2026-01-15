Queda en Libertad José Abud Flores Exrector de la Universidad Autónoma de Campeche

La tarde de este miércoles 14 de enero de 2026 quedó en libertad el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, tras más de 48 horas detenido por presunta posesión de cocaína.

La exhibición de irregularidades en la cadena de custodia del vehículo en el que fue detenido el rector fue clave en la audiencia inicial que se llevó a cabo la tarde de este martes.

Al ser cuestionado sobre su situación y cómo se sentía, el exrector indicó:

Yo muy bien, ahora mucho mejor. Voy a ir a ver a mi familia. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por la preocupación. Me halaga que estén ustedes aquí conmigo y preguntando por mi salud

Por decisión de la jueza Guadalupe Martínez Taboada, el ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, podrá enfrentar en libertad la investigación por presunta posesión simple de estupefacientes, cargo por el que fue detenido el lunes por la mañana.

En la audiencia las imágenes del momento de su detención fueron parte central de los argumentos de su defensa para denunciar irregularidades en la cadena de custodia.

Al respecto Edwin Trejo, abogado de José Alberto Abud, explicó:

La unidad fue llevada por los propios policías rodando a la Fiscalía cuando lo que marcan los protocolos periciales es que en el lugar del hecho se hubiera dejado el vehículo, trasladar a las personas detenidas y servicios periciales de la Fiscalía era el encargado de hacer el procesamiento, documentar dónde se encontraba la droga para dar certeza a esa evidencia

Después de que policías estatales condujeran la camioneta, el vehículo se trasladó en una grúa a la Fiscalía del estado.

La defensa también solicitó que se presenten como pruebas las cámaras corporales de los uniformados.

Lo que nosotros vamos a sostener es que desde luego ese narcótico no lo traía en posesión el doctor Abud. Que nos proporcione la body cam del momento de la revisión, de la detención de ellos, porque creo que esa grabación a todas luces más allá de ser abogados a todos nos queda claro qué, cómo, pasaron los hechos

Medidas cautelares

En un comunicado, la Fiscalía de Campeche añadió que, en tanto se resuelve la situación jurídica del exrector y sus dos acompañantes, se les impusieron medidas cautelares.

El domingo continuará la audiencia inicial en la sala de juicios orales, donde se determinará si el exrector es vinculado o no a proceso. El académico abandonó la sala minutos antes de las 5 de la tarde.

Por su parte el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, indicó:

Vamos a luchar por la libertad y la justicia social

