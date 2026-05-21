¿Quién Era Degezeta, Cantante Asesinado al Salir de Estudio de Grabación en Culiacán, Sinaloa?

Degezeta, cantante de reguetón mexicano, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Mario Alberto Barreto Domínguez, nombre real del artista, era originario de Hermosillo, Sonora. Aquí te contamos quién fue Degezeta y cuál fue su trayectoria musical.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante de música urbana, de 22 años de edad, fue atacado a balazos anoche, cuando salía del estudio de grabación donde había acudido para dar seguimiento a su música.

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El reguetonero salió acompañado de un miembro de su staff y abordaron un auto; momentos después fueron atacados por varios hombres armados afuera del Estadio de Béisbol “Ángel Flores” de Culiacán. Los servicios de emergencia atendieron a los lesionados; no obstante, confirmaron el fallecimiento de ambas personas.

¿Quién era Degezeta?

Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como Degezeta, tenía 22 años de edad; era originario de Hermosillo, Sonora. Debido a que tenía el sueño de convertirse en artista, salió de su ciudad natal para perseguir ese objetivo.

En el 2020 comenzó con sus primeras mezclas de rap, pero luego se percató de que lo suyo era el reguetón, por lo que su música estaba influenciada por los máximos exponentes de este género, como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Don Omar y Tego Calderón.

Video: Asesinan a Degezeta, Cantante de Música Urbana en Culiacán, Sinaloa

Tres años después, su trabajo ya era más serio, debido a que comenzó a mostrar sus canciones de manera profesional. De hecho, comenzó a tomar fuerza en redes sociales y otras plataformas, que firmó contrato con Hyphy Music, disquera a la que pertenecen artistas como Alfredo Olivas, Los Alegres del Barranco y El Josi.

Además de crear sus propios temas, el Degezeta también hizo varias colaboraciones, principalmente con el cantante sinaloense Jacobbo. Juntos crearon un estilo de reguetón y "flow tumbado" que le gustó mucho al público local.

Las canciones más populares de Degezeta son:

Chanel (junto a Jacobbo)

Glopeta (junto a Jacobbo)

Tosto Nazo (junto a Jacobbo)

El Wiki Wiki

Ella No Quiere Con Nadie

Lo Bélico Le Gusta

Kendo

Luego de confirmarse su muerte, su disquera publicó un mensaje en el que lamenta su partida, ya que aseguran que no solo era un artista de la empresa, sino que también era “su hermano”.

“Y el que lo conoció sabe que venía con el corazón bien puesto y muchas ganas de crecer. Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo”, señalaron.

Asimismo, indicaron que será recordado como alguien muy alegre que tenía sueños por cumplir.

“Vuela alto, carnal. Aquí tu música y tu nombre no se van a olvidar”, escribió su disquera.

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