¿Quién Es Richard Millán, Alcalde de Elota, Atacado a Balazos Hoy en Camioneta Blindada?

Luego de reportarse un ataque a balazos contra la camioneta blindada donde iba abordo Richard Millán Vázquez, alcalde de Elota, Sinaloa, hoy miércoles 15 de octubre de 2025, en N+ te decimos quién es y cómo su estilo de vida ha dividido opiniones.

Video relacionado: Asesinan en Ataque Armado a Exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

¿Quién es Richard Millán, alcalde de Elota?

Richard Millán, alcalde de Elota, es un político mexicano del partido Movimiento Ciudadano.

En octubre de 2024 asumió el cargo de alcalde tras ganar las elecciones frente a los candidatos de Morena, PRI y PAN.

Ha enfrentado diversas críticas por la forma en la que conduce su agenda de trabajo por ejemplo, tuvo un viaje a París, Francia, el 10 de junio de 2025.

El político de 31 años se cataloga como un “joven emprendedor y altruista”.

Richard Millán habría estudiado una licenciatura, sin embargo no ha precisado cuál es la la carrera en la que se desarrolló. Además, en el Registro Nacional de Profesionistas no se observa su cédula profesional.

Richard Millán y su estilo de vida

Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa, tiene diversas críticas por su estilo de vida, una de ella es por una silla con diseño barroco con terciopelo azul y que tiene en su oficina.

Después de su viaje a París, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, calificó de poco afortunado que lo hiciera, y esperaba que lo hubiera hecho con sus propios recursos.

El 15 de octubre de 2025 , hombres armados a bordo de un vehículo dispararon contra la camioneta Richard Millán Vázquez, alcalde de Elota, Sinaloa.

, hombres armados a bordo de un vehículo dispararon contra la camioneta Richard Millán Vázquez, alcalde de Elota, Sinaloa. Hoy había publicado en sus redes sociales. Y había informado que se había reunido con el secretario de Gobierno de Sinaloa.

Edil de Elota, Richard Millán, está ileso y en resguardo

El ataque ocurrió cerca de las 17:54 horas, justo al desplazarse en una camioneta tras reunirse previamente con el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, a pesar del suceso de terror resultó ileso.

Luego del reporte de la agresión, se realizó un despliegue de fuerzas de seguridad estatales, la zona fue fuertemente resguardada mientras efectuaban las investigaciones del caso.

Lo que se sabe del ataque es que el edil circulaba sobre la maxipista Culiacán-Mazatlán y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el edil está en resguardo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

