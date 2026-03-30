¿Quiénes Son el Médico y la Enfermera de Cruz Roja Desaparecidos y Hallados con Vida en Sinaloa?

El pasado sábado 28 de marzo 2026, dos trabajadores de la salud fueron reportados como desaparecidos, se trata de un médico y una enfermera de la Cruz Roja. Las víctimas fueron identificadas como el médico Mauro Ponce Félix, y Martha Berenice Leal, enfermera de la Cruz Roja en Mazatlán.

Su último punto de ubicación fue en la comunidad de Palmito del Verde en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Noticia relacionada: Esto se Sabe Sobre la Privación de Libertad de Carmiña Castro, Creadora de Contenido en Culiacán

Sus familiares pidieron apoyo en redes sociales para su localización, aunque no se emitieron fichas de búsqueda. 24 horas después de su no localización, sus familias informaron la noche del domingo que ambos ya habían sido localizados con vida y que se encontraban en sus respectivos hogares sanos y salvos.

VIDEO: Influencer Evelyn Villa Denuncia Violento Robo en Edomex; Autoridades Resguardan su Domicilio

¿Quién son el médico y la enfermera desaparecidos?

Mauro Ponce Félix fue regidor en Escuinapa en 2007.

Es médico cirujano en el Hospital General de Escuinapa y Mazatlán

Berenice Leal es enfermera de la Cruz Roja, delegación Mazatlán, desapareció cuando se dirigía a la Cruz Roja.

Historias recomendadas: