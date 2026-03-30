Renata Zarazúa Debuta con Victoria en el WTA 500 de Charleston

Renata Zarazúa, la mejor representante del tenis en México, debutó en la presente edición del torneo WTA 500 de Charleston con un triunfo contundente ante la estadounidense Sloane Stephens. Zarazúa venció a su contrincante en dos sets (6-2 y 6-0) para avanzar a la siguiente ronda del certamen. Este triunfo se da, además, ante una campeona de Grand Slam, pues Stephens conquistó el U.S. Open en 2017, aunque actualmente ocupa el puesto 533 en el ranking de la WTA. Por su parte, la mexicana es la número 85.

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Esta partido representó volver al camino del triunfo para Renata Zarazúa, pues la mexicana no pudo superar la ronda de clasificación en el Abierto de Miami y tampoco en Indian Wells, siendo esta su primera victoria en un torneo de categoría 250 o superior, desde enero. Su siguiente partido en Charleston será ante la estadounidense Hailey Baptiste, a quien derrotó en la previa al Australian Open. En ese sentido, Zarazúa lidera el historial ante Baptiste, ya que en cuatro enfrentamientos previos, tiene tres victorias y una derrota, la cual se dio en Singapur 2025.

Renata Zarazúa busca seguir escalando el ranking WTA

Renata Zarazúa, actual 85 del ranking WTA, subió cinco lugares en la actualización más reciente. Ahora que está participando en el WTA 500 de Charleston, tendrá la posibilidad de seguir escalando posiciones, pero para lograrlo deberá seguir avanzando.

El partido ante Hailey Baptiste se jugará este martes 31 de marzo, aunque de momento la organización del certamen no ha dado a conocer los horarios.

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DB