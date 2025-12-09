Realizan en Tabasco la Primera Operación para Corregir la Gastrosquisis

En México son frecuentes los embarazos que presentan alguna condición que afecta directamente el desarrollo adecuado del bebé.

Entre estos destaca la gastrosquisis, un defecto en el abdomen del bebé, que ahora puede corregirse con una operación que reduce riesgos postnatales y gastos en el tratamiento de esta patología después del nacimiento.

En Tabasco, hace unos días se realizó exitosamente en un hospital del IMSS Bienestar la primera cirugía para tratar esta condición.

Saira Gerónimo García de 25 años vive junto con su esposo Daniel en el municipio de Reforma, Chiapas, es madre una niña de 11 meses, en octubre pasado supo que su embarazo, entonces de 5 meses, tenía un problema.

Como lo refiere Daniel Guinto, esposo de Saira:

Nos dijo que si veía algo raro en el ultrasonido el cual no se quiso quedar alguna duda. La doctora ya nos confirmó, ya el defecto que trae el niño que es la gastrosquisis

Gastrosquisis

La gastrosquisis es un defecto congénito detectado en etapas tempranas, en el que los intestinos del bebé salen a través de un orificio en la pared abdominal del feto.

Al respecto, Vicente Sánchez, cirujano pediátrico del Hospital del Niño, en Villahermosa, Tabasco, explicó:

A partir de las 24, 25 semanas el líquido empieza a lastimar los intestinos, entonces a lastimarlos, se van engrosando, se van dilatando y provocan muchas complicaciones porque ese intestino está expuesto

La tasa mundial de natalidad con gastrosquisis es de alrededor de 250 mil al año. México tiene una de las tasas más altas, se calcula que cada año en México hay un caso de gastrosquisis por cada mil 500 recién nacidos. Hay entre 10 y 20 casos por estado al año.

Aunque el procedimiento implicaría esperar el nacimiento del bebé, esta decisión puede propiciar síndrome de intestino corto y costosas hospitalizaciones neonatales.

Jazmín Conde, cirujano materno fetal del Hospital Rovirosa, en Tabasco, señaló:

Dos millones que se gastan en un bebé que dura de dos, tres hasta seis meses en una unidad de cuidados intensivos y que queda con muchas secuelas

Hace cinco años en Colombia, se desarrolló un nuevo procedimiento para corregir este defecto mediante una cirugía intrauterina y un fetoscopio.

Vicente Sánchez, cirujano pediátrico del Hospital del Niño, en Villahermosa, Tabasco, indicó:

Se hace un procedimiento como si fuera una cesárea. Se externa el útero, se colocan unos tróqueles que son unos instrumentos muy pequeñitos que miden tres milímetros y a través de ahí se coloca una cámara y se observa al bebé para que se introduzcan las asas de intestino dentro de su pancita y después ese hoyito se cierra con un material de sutura especial que hace que con el tiempo el bebé ya se vaya cerrando de forma espontánea ese agujero y ya no vuelva a tener el problema. De esta manera el bebé cuando nace, nace como cualquier bebé, obviamente con la cicatriz de la cirugía, pero ya normal

En el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS Bienestar, Gustavo A. Rovirosa Pérez, en Villahermosa, Tabasco, un grupo multidisciplinario de médicos tomó el caso de Saira.

Vicente Sánchez, cirujano pediátrico del Hospital del Niño, en Villahermosa, Tabasco, indicó:

Decidí comentarles a los papás y hablarles de esta opción y afortunadamente hubo la oportunidad de mandarlos a medicina materno fetal acá en el Rovirosa para que se pudiera cumplir con el protocolo

Durante poco más de un mes se realizaron estudios y se aplicó toxina botulínica al abdomen del bebé, procedimiento que es parte de protocolo para realizar la cirugía.

Jazmín Conde, cirujano materno fetal, del Hospital Rovirosa, en Tabasco, explicó:

Se programó la cirugía, pero antes de la cirugía se empezó cinco días antes en el hospital a prepararse como un protocolo de trasplante tipo trasplante

El día de la cirugía trabajaron más de 25 enfermeras y personal del hospital para crear un entorno adecuado.

Prepararon el quirófano con el material necesario y esterilizaron dos cuartos cuidando al máximo todos los detalles.

“Se tiene que cuidar mucho esta parte de la sanitización por el hecho de que vamos a exponer el útero y vamos a entrar a un área estéril nuevamente, totalmente estéril, que es adentro del feto”, precisó la cirujano materno fetal, Jazmín Conde.

El miércoles 3 de diciembre, y tras cinco horas de procedimiento en el que participaron una docena de médicos asesorados por el equipo colombiano, la operación fue exitosa.

Saira fue dada de alta este 8 de diciembre, acudirá cada semana a revisión y se espera que su bebé nazca sin complicaciones para la semana 37, mientras que los médicos del IMSS Bienestar en Villahermosa, esperan convertirse en un centro de referencia para enfrentar esta patología.

“Colectamos pacientes de todo el sureste del país y eso nos permite tener una casuística muy alta de este tipo de problemas”, indicó: Vicente Sánchez, cirujano pediátrico Hospital del Niño, en Villahermosa, Tabasco.

