Realizan Operativo para Localizar un Cocodrilo en la Presa Palo Blanco en Coahuila

En Ramos Arizpe, Coahuila, se mantiene un operativo permanente para capturar a un cocodrilo localizado dentro de la presa Palo Blanco.

Aunque se hablaba del posible avistamiento de dos ejemplares, las autoridades ambientales confirmaron que hasta ahora solo ha sido plenamente ubicado uno.

Al respecto Daniel González, director de Vida Silvestre en Coahuila, indicó:

Sí de hecho ya tenemos dos puntos donde se está moviendo, vamos a colocar las trampas en esos lugares y esperemos que pronto caiga. Hasta ahorita hemos detectado uno, un animal

Se trata de un cocodrilo de pantano, pequeño, de aproximadamente un metro de largo, que por momentos sale para calentarse al sol, comportamiento normal, según los expertos, al tratarse de un animal de sangre fría.

Especie no es originaria de la región

Debido a que esta especie no es originaria de la región, se presume que pudo haber sido introducida por algún particular, por lo que autoridades estatales, federales y elementos de Protección Civil municipal realizan diferentes estrategias para ubicarlo y capturarlo de manera segura.

“Definitivamente alguien, alguien lo puso en la presa; es muy importante recalcar eso porque, hay tiendas en donde se dedican a vender de manera ilegal cocodrilos”, señaló Daniel González.

Medida preventiva

Como medida preventiva, el acceso a la presa fue cerrado al público, mientras los especialistas instalaron trampas con carnada y realizan recorridos constantes en lancha en el área donde ya fue detectado su desplazamiento.

La intención de las autoridades es lograr su captura en las próximas horas para trasladarlo a un lugar adecuado y evitar cualquier riesgo para la población.

El director de Vida Silvestre en Coahuila, precisó:

La idea es enviarlo a un criadero, un zoológico, o en su raro caso, liberarlo en un área que sea de su distribución natural, pero por lo general vamos a tratar de enviarlo a un zoológico, un criadero o una UMA

Presa Palo Blanco

La presa Palo Blanco, es una zona muy visitada por familias, pescadores y deportistas, lo que elevó las medidas de seguridad.

Mide aproximadamente un kilómetro de longitud y se ubica a unos 19 kilómetros de la ciudad de Saltillo y a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Ramos Arizpe.

Historias recomendadas:

Con información de Édgar Martínez

LECQ