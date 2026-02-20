Reportan Choque de Locomotoras en Nogales, Sonora 

La noche de este viernes se registró un choque entre dos trenes de carga a la altura de la carretera, en la ciudad de Nogales.

Protección Civil indicó en un comunicado que los lesionados estaban siendo atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia y personal médico.

Se informó también que autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en la zona para coordinar las labores correspondientes.

Y recomendó a la población evitar el área y permitir el acceso a las unidades de emergencia.

Otro accidente ferroviario

Apenas en diciembre pasado, un vagón de carga de Ferromex se desprendió y circuló sin control por aproximadamente 4 a 8 km en Nogales, Sonora. De acuerdo con medios locales, el descarrilamiento fue cerca de la garita Dennis DeConcini. Por fortuna, ese percance del tren que transportaba chícharos no causó heridos ni víctimas mortales.



Con información de Protección Civil Sonora.

LECQ