Reportan la Muerte de 3 Adultos Mayores por Influenza en Campeche

Autoridades de Salud de Campeche confirmaron la muerte de tres personas a causa de influenza estacional; las víctimas eran personas adultas mayores y no contaban con la vacuna.

Para evitar más defunciones las autoridades piden a la población a mantener actualizados sus esquemas de vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables.

Al respecto Josefa Castillo Avendaño, secretaria de Salud de Campeche, indicó:

"Sí tenemos esos decesos en Campeche, son adultos mayores, pero son personas que no se aplicaron la vacuna de la influenza, yo no digo, o sea, no se dio la atención, se dio la atención, pero son personas que no tienen la vacuna, que no se aplicaron en su momento la vacuna, la mayoría son adultos mayores"

Video: Confirman Tres Muertes por Influenza en Campeche: ¿Víctimas Tenían Esquema de Vacunación?

Casos positivos de influenza en la entidad

De acuerdo con el reporte epidemiológico, en la entidad se tienen registrados 44 casos positivos de influenza, así como 674 casos probables que se encuentran en proceso de análisis para su confirmación o descarte.

Se informó que Campeche ha superado el índice de vacunación contra la influenza establecido para la temporada.

"Ya nosotros ya aplicamos las vacunas, las dosis que nos envió la Federación al 100%, sin embargo, sí nos hacen falta algunas personas sin vacunar, se pedirán nuevamente vacunas"

La Secretaría de Salud de Campeche señaló que mantendrá la vigilancia para detectar posibles brotes y brindar atención oportuna.

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Con información de Gerardo Sánchez

LECQ