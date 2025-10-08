Restablecen Suministro Eléctrico, tras Apagón en la Zona Centro de Morelia

La Comisión Federal de Electricidad informó la noche de este martes que se restableció el suministro al 100% en la zona centro de Morelia, Michoacán, luego de que se registrara un apagón.

Indicó que la totalidad de usuarios afectados en la capital michoacana ya contaban con energía eléctrica después de la salida de operación registrada en una línea de transmisión.

Apagón

Vecinos señalaron que se quedaron sin energía eléctrica, tras un estruendo y resplandor. Casas, comercios y semáforos resultaron afectados.

Al menos 5 municipios se quedaron sin suministro de energía eléctrica, tras las lluvias registradas la tarde - noche de este martes.

Según la Dirección de Protección Civil Estatal, los apagones iniciaron en la zona poniente de la capital Morelia, donde se informó mediante redes sociales, que por lo menos, 20 colonias se habían quedado sin luz.

Entre las colonias afectadas, estuvieron la zona centro, Granjas del Maestro, Santiaguito, Miguel Silva, Electricistas, Infonavit Loma Bonita, Residencial Hacienda del Sol, Puerta del Sol y Cuauhtémoc.

De manera simultánea, también comenzaron a reportarse apagones en los municipios de: Tzitzio, Queréndaro, Tarímbaro y Cuitzeo.

Según las autoridades estatales, se estableció comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5i, para establecer el origen de la falta de energía.

Se informó que la falla generalizada se originó en una línea de conducción eléctrica, procedente de Tzitzio y que llega a Morelia.

