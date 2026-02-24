Pobladores Sacan del “Pelo” a Presidenta Municipal de San Agustín Amatengo de Congreso de Oaxaca

La presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italibi Saraí Juárez Ramírez, fue agredida y sacada del Congreso del Estado de Oaxaca por pobladores, quienes exigen su revocación de mandato; esto ocurrió

Entre empujones y tirones de cabello, la funcionaria fue correteada y retirada del Pleno por alrededor de 30 personas, quienes se organizaron para irrumpir las instalaciones y posteriormente ir tras la alcaldesa.

Los hechos ocurrieron esta mañana cuando los pobladores acudieron al Congreso para presionar a los diputados para que aprobaran la revocación de mandato, la cual estaba en el Orden del Día.

Entonces, una vez que los manifestantes se dieron cuenta de que la presidenta municipal estaba en el recinto, cerraron los accesos. Ante la negativa de los legisladores de aprobar su destitución, comenzaron a perseguirla.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos del momento exacto en el que los inconformes, principalmente mujeres, saltaron los asientos del Congreso y corrieron para darle alcance. Luego la sacaron a empujones y jaloneos.

Privan de la libertad a presidenta de San Agustín Amatengo

En el exterior del Congreso de Oaxaca tomaron una ambulancia y subieron a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo con la finalidad de llevarla a la comunidad para que "diera la cara" a los habitantes.

Fue entonces que la Policía Estatal implementó un operativo para perseguir a la unidad de emergencias y rescatar a la máxima autoridad de San Agustín Amatengo.

¿Cómo fue el rescate de la presidenta de San Agustín Amatengo?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó los detalles del operativo para rescatar a la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italibi Saraí Juárez Ramírez.

Las autoridades informaron que se trató de un grupo de aproximadamente 80 personas provenientes del municipio de San Agustín Amatengo que se manifestó tras la resolución legislativa relacionada con una solicitud de revocación de mandato.

La Policía Vial Estatal logró el alcance del vehículo en el que era trasladada la presidenta municipal, en inmediaciones del municipio de Zaachila

Asimismo, informaron que, en coordinación con la Policía Estatal y con el seguimiento estratégico del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), se concretó su rescate.

Garantizando en todo momento su integridad física y el respeto a sus derechos (...) No se permitirá que actos de presión o retención vulneren el Estado de Derecho ni los derechos humanos de ninguna persona.

¿Por qué no quieren a la presidenta de San Agustín Amatengo?

Los pobladores de San Agustín Amatengo señalan que la presidenta municipal, Italibi Saraí Juárez Ramírez, ha hecho un mal uso de los recursos públicos, por lo que sus quejas las han hecho visibles desde hace más de seis meses.

También aseguran que la funcionaria lleva casi un año sin presentarse físicamente a la población, mientras que en el municipio hay varios problemas, entre ellos, falta de agua potable, energía eléctrica y obras públicas, además de adeudos a trabajadores municipales.

