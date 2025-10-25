Sale de su Casa, Desaparece y es Hallada Muerta: las Claves del Asesinato de Anyella Cota

El lunes 20 de octubre, familiares de Anyella Cota Santos, una maestra de preescolar de 24 años originaria del municipio de Escuinapa, reportaron su desaparición ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La joven había salido de su casa en Mazatlán y desde entonces se perdió todo contacto con ella.

La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda con sus características físicas: complexión media, cabello lacio claro y una estatura de un metro con 57 centímetros. Durante dos días, su familia y amigos compartieron su fotografía en redes sociales, pidiendo ayuda para localizarla.

El jueves 22 de octubre, la esperanza terminó. Personal de limpieza de un hotel ubicado en la zona Dorada de Mazatlán encontró el cuerpo de una mujer con signos de violencia dentro de una habitación. No portaba identificación alguna. Tras realizar las diligencias correspondientes, las autoridades confirmaron que se trataba de Anyella.

La confirmación oficial fue acompañada de polémica. La Fiscalía estatal desactivó la ficha de búsqueda con el mensaje de que “ya fue localizada”. Colectivos feministas acusaron a las autoridades de filtrar información sin sensibilidad y de exponer a la víctima.

Lucha contra la violencia

Fue el colectivo Orquídeas de Escuinapa, integrado por mujeres que impulsan la lucha contra la violencia de género, el primero en confirmar públicamente el fallecimiento de la maestra. En su pronunciamiento, expresaron su enojo por la violencia que le arrebató la vida y la revictimización posterior, por la revelación de datos sensibles sobre el caso.

“Nos la mató un sistema que protege agresores, un Estado que filtra información sin humanidad, unos medios que lucran con su nombre y una sociedad que se permitió juzgarla sin conocerla”, escribieron en redes sociales.

Anyella se desempeñaba como auxiliar de maestra en un jardín de niños del fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán. “Aquí se le vio crecer, era una mujer buena, alegre y con sueños. Pero no fue el destino, nos la mataron”, lamentaron integrantes de Orquídeas Moradas y vecinos de Escuinapa.

“Aunque nos la arrebataron, no la van a borrar. Anyella va a seguir en nosotras, en nuestra voz, en nuestra rabia y en nuestra lucha”, expresó el colectivo en su comunicado.

