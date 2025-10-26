Fuerte Incendio por Pipa con Combustible Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Querétaro

Un fuerte incendio registrado de una pipa con combustible fue registrado este domingo 26 de octubre 2025 sobre la carretera estatal 200, en La Quebradora, en Querétaro.

Personal de Protección Civil El Marqués y bomberos se movilizaron a la zona para controlar el fuego, que mantuvo la emergencia durante al menos una hora.

El siniestro fue controlado alrededor de las 17:20 horas.

El incendio se encuentra controlado y confinado, mientras continuamos con las maniobras de enfriamiento y seguridad, informó Protección Civil.

Noticia en desarrollo