Sigue Siendo Complicada la Situación para Afectados en Álamo tras Fuertes Lluvias de Octubre

La semana pasada se registró el derrumbe de una escultura emblemática del municipio Álamo Temapache, al norte de Veracruz, llamada 'El Colotero', que se dañó por las fuertes lluvias de mediados de octubre.

Álamo con más de 80 mil damnificados, es uno de los municipios más afectados en la entidad.

A casi tres meses del desbordamiento del río Pantepec que dejó a Álamo, Veracruz, bajo el agua la situación sigue siendo difícil para miles de familias afectadas.

En distintas colonias la falta de limpieza, el azolve de los drenajes y los daños que ocasionó la inundación prevalecen.

Don Miguel Salazar está por desalojar su vivienda en la colonia Heroica ya que sigue rodeada de agua estancada que dejaron las fuertes lluvias.

Y ahora con la inundación ha empeorado más el asunto, al grado de que yo no puedo entrar por mi portón con mi carro aquí lo tienen enfrente; tengo dos entradas, pero en las dos está igual

En la colonia Azteca, decenas de familias viven entre los drenajes tapados que se encuentran abiertos y señalados improvisadamente para evitar que alguien pueda caer en ellos.

Como lo refiere Brunilda Hernández:

Ajá lo de los drenajes porque tantito llueve y se llena, aquí nosotros no nos entra, pero por allá los vecinos adelante se les mete, aquí nada más se empareja la calle, si sigue lloviendo pues se derrama

Apoyos

Aquí, la falta de apoyos para quienes lo perdieron todo también tiene en la incertidumbre a algunas familias que aún no regresan a sus viviendas.

Vías de comunicación

El puente José López Portillo, el principal de Álamo sigue cerrado a los vehículos mientras avanza la construcción de un paso provisional sobre cauce del río.

A unos metros, el muro de contención del río Pantepec que protegía a las colonias de la inundación sigue fracturado y sin ser rehabilitado.

Del monumento conocido como ‘El Colotero’ solo quedan los escombros después de que su estructura quedó dañada por las lluvias.

Autoridades

Las autoridades de Veracruz aseguraron que no se va abandonar al municipio de Álamo, considerado el más afectado por las inundaciones de octubre pasado.

Con información de Pedro Morales

