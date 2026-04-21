Sin Agua en Decenas de Colonias del Puerto de Acapulco, Guerrero

La falta de agua se ha vuelto algo común para los habitantes de distintas colonias del puerto de Acapulco, Guerrero.

El problema ha sido frecuente en los últimos meses, por el deterioro de la infraestructura y afectaciones previas ocasionadas por fenómenos naturales, lo que ha complicado la distribución regular del líquido.

Sobre las causas por las que no hay agua, Roberto Ortega García, regidor del Ayuntamiento de Acapulco, indicó:

“Pues por lo mismo, las, primero tuberías viejas, obsoletas, que ya no aguantan la presión del agua que se envía. Cuando hacen reparación en alguna tubería primaria tienen que dejar sin agua a otras tantas"

Entre las más de 20 colonias afectadas se encuentran áreas alejadas como la Unidos por Guerrero, Emiliano Zapata, así como zonas altas como las colonias Progreso y Mozimba, donde usuarios han señalado cortes prolongados o baja presión en el servicio.

Como lo refiere Jesús Molina, un ciudadano.

"Ahorita no hay agua, no hay agua. Desde hace 15 días no tenemos agua en la colonia Unidos por Guerrero"

Pipas

Para abastecer a las zonas afectadas, autoridades locales mantienen el apoyo mediante el envío de pipas.

Sin embargo, muchos habitantes no alcanzan este beneficio y tienen que comprar pipas o reutilizar el agua porque de los manantiales ya casi no brota el líquido.

Como señala Jesús Molina, otro ciudadano:

"La pipa cuesta de 500 pesos para arriba y la gente pues no tiene, no tiene los recursos para comprar pipas con agua"

Autoridades locales informaron que el abastecimiento se normalizará de forma gradual conforme avancen los trabajos técnicos en la red hidráulica.

"No hay una garantía de darle el 100% de agua potable a los acapulqueños toda vez que CAPAMA, primero CAPAMA trabaja en focos rojos. Es un problema estructural el de CAPAMA"

Mientras continúan las labores de reparación de la red de distribución, los habitantes exigen soluciones de fondo que permitan garantizar el abasto.

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Con información de Isaac Flores

LECQ