Sin Agua en Varias Colonias del Puerto de Acapulco por Reparación de Fuga

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) indicó que este martes se detectó una fuga en el rebombeo Venta-Zapata, en una línea de 24 pulgadas, la cual abastece a más de 30 colonias de la zona conurbada.

Explicó que la tubería conduce el agua hacia los tanques principales de Industrial, Izazaga, Genaro Vázquez, Unidos por Guerrero y Sinaí, por lo que personal inició de manera inmediata la atención de la fuga, con un tiempo estimado para concluir los trabajos de reparación de 72 horas.

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Colonias en Acapulco sin suministro de agua por reparación de fuga

Precisó que algunas de las colonias que no contarán con el suministro del líquido temporalmente, son:

2 de febrero, Independencia, 18 de enero, Nopalitos, Tecnológico, Narciso Mendoza, La Mica, Nabor Ojeda, La Postal, Emiliano Zapata, Sector 6 y Jacarandas.

También se incluyen Villa de las Flores, Plan de Ayutla, Sol Azteca, Tierra y Libertad, Graciano Sánchez y Fidel Velázquez, entre otras.

Explicó que en cuanto se terminen los trabajos de reparación, el bombeo se reiniciará para restablecer el servicio a las zonas afectadas, para normalizar el suministro en el menor tiempo posible.

Además, solicitó a la población paciencia y comprensión.

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Con información de Capama

LECQ