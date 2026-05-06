Sin Agua en Varias Colonias del Puerto de Acapulco por Reparación de Fuga
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La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco indicó que la fuga se detectó en una línea que abastece a más de 30 colonias de la zona conurbada
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La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) indicó que este martes se detectó una fuga en el rebombeo Venta-Zapata, en una línea de 24 pulgadas, la cual abastece a más de 30 colonias de la zona conurbada.
Explicó que la tubería conduce el agua hacia los tanques principales de Industrial, Izazaga, Genaro Vázquez, Unidos por Guerrero y Sinaí, por lo que personal inició de manera inmediata la atención de la fuga, con un tiempo estimado para concluir los trabajos de reparación de 72 horas.
Colonias en Acapulco sin suministro de agua por reparación de fuga
Precisó que algunas de las colonias que no contarán con el suministro del líquido temporalmente, son:
2 de febrero, Independencia, 18 de enero, Nopalitos, Tecnológico, Narciso Mendoza, La Mica, Nabor Ojeda, La Postal, Emiliano Zapata, Sector 6 y Jacarandas.
También se incluyen Villa de las Flores, Plan de Ayutla, Sol Azteca, Tierra y Libertad, Graciano Sánchez y Fidel Velázquez, entre otras.
Explicó que en cuanto se terminen los trabajos de reparación, el bombeo se reiniciará para restablecer el servicio a las zonas afectadas, para normalizar el suministro en el menor tiempo posible.
Además, solicitó a la población paciencia y comprensión.
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Con información de Capama
LECQ