Sin Policías Propios en 17 de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua
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El crimen organizado y la corrupción han provocado que 17 municipios de Chihuahua no cuenten con Policía Municipal. La encargada de dar seguridad es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
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En Chihuahua el crimen organizado y la corrupción han provocado que en 17 de los 67 municipios del estado, no cuenten con Policía Municipal y es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado la que se encarga de dar seguridad.
Al respecto Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, indicó:
“Al día de hoy son 17 municipios que no tienen una Policía Municipal, es decir son municipios que no han logrado conformar una Policía Municipal o que en su momento los policías renunciaron y que ya no la volvieron a conformar y en todos ellos, la Policía Estatal y en una coordinación con Defensa y Guardia Nacional hemos tenido que asumir las labores de seguridad municipal”
Cuauhtémoc, uno de los municipios más grandes del estado, no tiene Policía Municipal
Uno de los municipios más grandes de Chihuahua es Cuauhtémoc, a unos 120 kilómetros de la capital del estado y desde hace meses, que no tiene una Policía Municipal.
Igual ocurre en Nuevo Casas Grandes que desde el año 2023, fue desmantelada la corporación por actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado y desde entonces existe el Mando Único con la Policía Estatal.
“Nosotros hemos notificado a los alcaldes de la necesidad de que ellos formen sus policías municipales, nosotros les hemos ofrecido el apoyo tanto para la evaluación gratuita en control de confianza, la capacitación y la formación como policías municipales, incluso su equipamiento”, aseguró Loya.
La mayoría de los municipios que no tienen policía, se encuentran ubicados en la Sierra Madre Occidental, en zonas muy cercanas al estado de Sinaloa y Sonora.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene actualmente un estado de fuerza de Mil 200 elementos distribuidos en los 67 municipios del estado de Chihuahua.
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Con información de Francisco Javier Carmona
LECQ