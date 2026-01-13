Sin Regreso a las Aulas en la Sierra Tepehua en Hidalgo por Destrucción tras Lluvias

Al retomar el ciclo escolar los salones de la escuela Benito Juárez de Huehuetla, Hidalgo, lucieron vacíos este regreso a clases.

Al respecto Sonia Solís, madre de familia de la escuela Benito Juárez, indicó:

Está todavía un montón de tierra, las bancas todas tiradas, todavía hay mucha tierra, y los baños no sirven, está todo colapsado, entonces pues no hay para cuando haya clases

Donde había pizarrones, butacas, libros y decenas de niños ahora solo hay lodo y escombros que dan cuenta de lo que dejaron las intensas lluvias y el desbordamiento del río el pasado 9 de octubre del 2025.

Abigail y Sonia son madres de familia que, dicen, están preocupadas por el desarrollo de sus hijos, hace casi 3 meses que no han vuelto a pisar un aula, y aprender a distancia sin el apoyo presencial de los maestros es todo un reto.

Abigaíl Aldana, madre de familia, explicó:

No han hecho nada, así como usted observa como está la escuela, así quedó desde hace tres meses, muchísimo lodo, todavía ni siquiera se han tomado la molestia de venir a dictaminar si las escuelas están en condiciones de poder regresar o no

Son alrededor de 20 mil alumnos de 128 escuelas los que trabajan de manera hibrida, y en algunos planteles no hay condiciones para que los niños puedan regresar a las aulas.

Daños

Por su parte Natividad Castrejón, secretario de Educación Pública del estado de Hidalgo, precisó:

Tenemos lo que son los daños leves, que son 45 escuelas, pero que ya requieren una atención directa, luego tenemos 27 que son daños moderados, tenemos 14 que sí son prácticamente daño total, y dos que no hemos visitado porque aún no hay condiciones para poder hacerlo

Por más de 31 años, el profesor de Historia, Agustín Gregorio Plata, estuvo en el salón compartiendo con sus alumnos, después del 9 de octubre esta historia cambió y justamente ahí el profesor extraña a sus alumnos y a su clase de historia.

Nosotros es prácticamente toda una vida este con esos pequeños, sí extrañamos el bullicio, los gritos, la algarabía de los chicos. Ahí teníamos el pizarrón, teníamos otra de este lado, igual también se ve y algunos equipos que ya ahorita prácticamente pues, teníamos un proyector que igual ya desapareció

Según autoridades educativas de Hidalgo será el próximo 31 de julio, antes de iniciar el siguiente ciclo escolar, cuando la reconstrucción de las escuelas esté en una etapa avanzada.

Con información de Bertha Alfaro

