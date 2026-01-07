Sismo Afecta Economía de San Marcos, Guerrero; Destruye Hornos para Elaborar Pan Artesanal

Hasta la noche de este martes 6 de enero se seguían registrando réplicas del sismo del viernes con epicentro en San Marcos, Guerrero, magnitud 6.5, se contabilizaban 3 mil 60 réplicas.

Los daños materiales en el municipio afectaron la economía local, conocida en el estado por la elaboración de pan en hornos de barro.

El sismo no solo afectó a decenas de viviendas e inmuebles, también paralizó la industria panificadora del municipio de San Marcos, al destruir decenas de hornos de barro donde se elaboraba el famoso pan artesanal que es referente de la gastronomía del estado.

Al respecto Juliana, habitante de San Marcos, al cuestionarle a qué se dedica, indicó:

Nosotros a hacer pan, ya de aquí nos vamos manteniendo, pero ahorita, hoy era el día de trabajo, ahí me quedó mi harina

Explica que su horno quedó completamente destrozado.

Todo destrozado, todo, todo, no quedó nada.

Asegura en San Marcos no hay pan:

Ahorita no, nosotros no vamos a trabajar

Diariamente en más de 70 hornos de adobe se elaboraban cientos de piezas de pan que eran distribuidas en las ciudades más importantes de Guerrero e incluso en algunos otros estados.

Carmela, otra panadera, explicó sobre la situación:

Hay mucha gente que viene a buscar el pan y así no podemos ¿Cómo?

"El horno se cayó, se desbarató, pase a verlo, señaló Lambertina Hernández, panadera de San Marcos.

Las panaderas cuentan cómo en cuestión de segundos, el patrimonio de varias décadas de trabajo se convirtió en escombro.

Como lo refiere Carmela:

Con el temblor se cayó, fue una cosa tan horrible que uno no piensa que va a venir, se empezó a menear, a menear y el ruido que venía horrible

Autoridades

Las autoridades de San Marcos se reunieron con las panaderas a quienes les informaron que buscarán, con recursos propios, reconstruir cuanto antes los hornos de barro para que el municipio continúe con la tradición de producir pan para todo el estado.

Misael Lorenzo Castillo, alcalde de San Marcos, precisó:

San Marcos se da a conocer por eso también, la fabricación del pan, hoy estamos dando un recorrido con parte del cabildo, directoras, directores, viendo los daños que dejó este sismo de los, principalmente en los hornos donde se fabrica el pan, este gobierno les va a apoyar rápidamente porque es su fuente de trabajo que tienen ellos

Mientras tanto, las panaderas realizan labores de limpieza para tener todo listo para cuando la ayuda llegue para reactivar su actividad lo antes posible.

Con información de Issac Flores

