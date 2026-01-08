Sismo de Magnitud 6.5 Deja sin Agua Potable a Cientos de Miles de Personas en Acapulco

Durante la madrugada de este jueves, en el puerto de Acapulco comenzaría a restablecerse el servicio de agua potable que se vio suspendido por daños en la infraestructura tras el sismo del viernes pasado.

Unas 400 mil personas se encuentran sin agua potable en el Puerto de Acapulco, después de que el sismo del pasado viernes de magnitud 6.5 dañó los 3 sistemas de distribución: el Papagayo I, el Papagayo II, y Lomas de Chapultepec.

Julio, un ciudadano del puerto indicó:

Se trozaron los tubos con el temblor, uno está completamente trozado y el otro nomás tiene fisuras. No hay agua hasta que la reparen

"El temblor vino a afectar también ahorita las tuberías, las bombas, y hay caos de agua ahorita en Acapulco”, indicó: Oscar Ramírez otro habitante.

Video: Sismo de 6.5 en San Marcos También Dejó a 400 Mil Personas Sin Agua en Acapulco

Suspensión de servicio de agua impacta actividades cotidianas

La suspensión del servicio impactó las actividades cotidianas de la población que han tenido que buscar fuentes de abastecimiento como la compra de agua de pipas.

Josué ya agotó sus reservas de agua y ahora acude a un manantial ubicado sobre de la calle Quebrada del Centro del puerto para abastecerse del líquido.

Sí pasó muy fuerte y dicen pues por eso también por el agua que no tenemos, no tenemos, tenemos que venir a sacar agua aquí en este pozo

A dos kilómetros del Centro, en la colonia Potrerillo, decenas de habitantes también se surten de un brote de agua en el subsuelo como Julio, quien refiere:

Nosotros nos abastecemos gracias a Dios tenemos el manantialito ahí, toda la gente; no estás viendo que vienen hasta en carro

La línea de captación de Papagayo I, ya se puso en marcha lo que permite que colonias de la parte media baja de la ciudad, como Icacos, Costa Azul, Magallanes, Progreso, Centro, Caleta y la franja turística, cuenten con el servicio.

En tanto este miércoles quedó reparada la fuga en el acueducto de 60 pulgadas del sistema de captación Papagayo II, lo que permitirá que el servicio comience a normalizarse en las próximas horas de manera paulatina en las partes media y alta de la ciudad.

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, indicó en una entrevista radiofónica que durante el transcurso de la madrugada, varios tanques de la ciudad se llenarían y empezaría a llegar el agua a los hogares.

El organismo operador del agua informó, en un comunicado, que se espera en el transcurso de las próximas horas llegue el equipo.

Pedro Elías Radilla, vocero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, precisó:

En las próximas 12 horas va a comenzar a llegar a las partes medias y altas, se reparó la fuga en el acueducto de Papagayo II de 60 pulgadas ya se reparó, se sustituyó, se sustituyó un tramo de tubería

Historias recomendadas:

Con información de Isaac Flores

LECQ