Solidaridad ante Tragedia: En Puebla Dueño de Drones los Presta para Entregar Ayuda a Afectados

En Puebla, como en el resto de las entidades afectadas, la tragedia puso a prueba la solidaridad ciudadana, que se organiza para ayudar a quien lo necesita.

El puente que atraviesa el río San Marcos quedó destruido por las lluvias, unía Villa Lázaro Cárdenas en Puebla con Coyutla en Veracruz.

Miles de personas lo usaban para sus actividades cotidianas y ante la emergencia, Víctor Leyva, propietario de una empresa de fumigación agrícola, habilitó los drones de su negocio para transportar alimentos, medicinas o ropa.

Leyva explicó que cuentan con una capacidad para transportar hasta 100 kilos.

Se nos ocurrió que dentro del recipiente podíamos pasar algo, tenemos una capacidad de hasta 100 kilos ahorita

Hoy mandaron tortillas, tamales, productos de limpieza e higiénicos.

Israel Tolentino otro habitante de Villa Lázaro Cárdenas mandó una medicina.

A ver si me hacen favor de pasar un medicamento para un amigo que me lo está pidiendo para la comunidad de Chicoloque, Veracruz, igual la carretera está muy devastada es muy riesgoso estar pasando por ahí

Este puente aéreo ciudadano está beneficiando a las comunidades de Paso de Coyutla, La Lima, Arroyo Seco, Buena Vista, Cerro Verde y La Palma.

Drones

El viaje del dron al otro lado del río les evita un trayecto de, mínimo, dos horas.

Al respecto Marco Raygoza operador de dron explicó:

Hacemos unos 8 viajes por hora. En todo el día más de 100 viajes en todo el día

Víctor Leyva asegura que estas acciones ayudan de manera momentánea.

Esto está ayudando de manera momentánea porque el daño va a seguir existiendo

Video: Empresario Presta Drones para Llevar Alimentos, Medicinas y Ropa en Localidad Afectada por Lluvias en Puebla

Ayuda de Colectiva

Pamela, Ara y Ximena pertenecen a una colectiva feminista en Huauchinango, Puebla. A través de medios sociales solicitaron donativos y están acudiendo a entregar despensa, pañales, leche o ropa a las personas damnificadas.

También se organizaron para visitar comunidades afectadas por lluvias y deslaves, a donde han llevado maíz y cobijas.

Pamela Hinojosa de la colectiva feminista Las Serranas asegura que aunque las despensas no son tan grandes sí ayudan a que los afectados se sientan acompañados.

Eso hacemos, llegar a las comunidades o a las casitas que realmente tienen una afección. No son las grandes despensas, pero yo creo que atenúan un poquito y el sentirse acompañados, vistos, validados es importante

Los donativos también están llegando a través de caravanas organizadas por autoridades y gracias a los apoyos de la población.

“Si todos apoyamos de poquito en poquito hacemos mucho”, afirmó Víctor Leyva.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera

