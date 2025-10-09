Suspenden Actividades en Todos los Niveles Educativos de Hidalgo por Condiciones Climáticas

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) suspendió hasta el próximo lunes 13 de octubre las actividades en todos los niveles académicos en escuelas públicas y privadas del estado debido a las condiciones climáticas adversas.

Vía un comunicado, la SEPH anunció que implementarán actividades a distancia de acuerdo a las posibilidades de cada plantel.

¿Para qué escuelas aplica suspensión de actividades?

La suspensión de actividades aplica para educación básica (inicial, preescolar, primar y secuendaria), media superior (CECyTEH, Conalep, Cobaeh y Bachillerato del estado de Hidalgo).

Así como educación superior, desde UPNH, escuelas normales e institutos tecnológicos hasta colegios, universidades politécnicas y tecnológicas.

"Las labores escolares se reanudarán el próximo lunes 13 de octubre, siempre y cuando las condiciones lo permitan y tomando las debidas precauciones para salvaguardar la integridad de la comunicad educativa", agregó la dependencia estatal en un comunicado.

Debido a esto, la SEPH hizo un llamado a padres de familia, estudiantes y personal docente para que prioricen la seguridad y atienan las recomendaciones emitidas por las autoridades a través de los canales oficiales de comunicación.

